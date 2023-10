O.Próximo.- Lapid ofrece a Netanyahu formar un gobierno de unidad en Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha ofrecido al primer ministro del país, Benhamin Netanyahu, la formación de un gobierno de unidad en respuesta al ataque de las milicias de Hamás de este sábado, que se han saldado por el momento con un centenar de israelíes muertos y decenas secuestrados. Hay más al menos 198 palestinos muertos.

"Le he dicho a Netanyahu que estoy dispuesto a formar un gobierno de emergencia con él" para "supervisar la difícil, compleja y prolongada campaña que tenemos por delante", ha apuntado, según recoge el diario israelí 'Haaretz'.

Netanyahu "sabe que con la composición extremista y disfuncional del actual gabinete es imposible hacer la guerra" y por ello defiende la necisdad de "una clase política profesional, experimentada y responsable", ha argumentado Lapid.

"Ante esta emergencia estoy dispuesto a dejar de lado las diferencias y formar con él un gobierno de emergencia profesional y limitado (...). No me cabe duda de que el exministro de Defensa Benny Gantz también se uniría este gobierno", ha señalado.

Con esta decisión "dejaremos claro a nuestros enemigos que la mayoría absoluta de los ciudadanos de Israel apoyan a las Fuerzas Armadas y al estamento militar". "Vamos a dejar claro al mundo, a nivel internacional, que el pueblo de Israel se une y permanece unido si hay amenazas", ha reseñado.

Previamente, los líderes de los partidos de la oposición con representación parlamentaria han publicado una declaración para expresar su pleno apoyo al Ejército israelí y pidiendo a la comunidad internacional que condene estos ataques.

"En días como este no hay oposición ni coalición en Israel. Estamos unidos contra el terrorismo", han subrayado, al tiempo que han pedido golpear con "puño fuerte y decidido" a las milicias palestinas. "Es necesario movilizar a la comunidad internacional contra el terrorismo", prosigue el documento, recogido por el diario 'The Times of Israel'.

"Pedimos a los ciudadanos que obedezcan las directrices del Frente Interior, que se cuiden y así poder vencer juntos al terrorismo", han señalado.

El texto está suscrito por el líder del partido Yesh Atid y líder opositor, Yair Lapid; el líder de Unidad Nacional, Benny Gantz; el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, y el líder del Partido Laborista, Merav Michaeli.