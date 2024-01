O.Próximo.- Israel lamenta que se trate de "ignorar" los "crímenes contra la humanidad" perpetrados por Hamás

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha lamentado este jueves que "muchos en el mundo" intentan "ignorar" los "crímenes contra la humanidad" perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en territorio israelí a comienzos de octubre.

"En estos días es importante mencionar que estamos librando una guerra justa como ninguna otra. Una guerra que el enemigo decidió iniciar, a sabiendas, ya que cometió crímenes contra la humanidad y actos crueles que no se habían visto en el mundo occidental durante décadas", ha señalado Hagari.

El portavoz del Ejército de Israel se ha referido así en rueda de prensa al proceso iniciado este jueves en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante Israel por supuesto genocidio de la población palestina tras la denuncia presentada por las autoridades de Sudáfrica.

Así, de acuerdo con Hagari, muchas de estas atrocidades de Hamás han quedado documentadas "por los propios terroristas", aunque sin embargo "muchos en el mundo intentan ignorarlos, como si no hubieran sucedido", según informaciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'.

"No, ocurrieron. Y lo recordaremos, y no lo olvidaremos y no permitiremos que el mundo lo olvide", ha señalado Hagari, que en este punto ha dejado de lado el hebreo y se ha pronunciado en inglés para aseverar que Israel "nunca olvidará la masacre de Hamás del 7 de octubre" ni dejará que el mundo lo haga.

Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques sobre Israel, dejando un balance casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes. El Ejército israelí respondió con una campaña militar en la Franja de Gaza centrada en las principales estructuras de la milicia en el enclave, pero que se cobra ya la vida de más de 23.400 personas.