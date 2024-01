O.Próximo.- Israel forma un equipo de exmilitares para investigar los fallos de seguridad durante los ataques de Hamás

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, ha formado un equipo de antiguos oficiales militares para investigar los fallos de seguridad que facilitaron los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre.

Así lo ha adelantado el diario 'The Times of Israel', que señala que el exjefe del Estado Mayor Shaul Mofaz, el exjefe de la Inteligencia Militar Aharon Zeevi Farkash; el exjefe del Comando Sur Sami Turgeman o el exjefe de la Dirección de Operaciones Yoav Har Even se encuentran entre los integrantes del equipo.

Esta decisión se produce en la fecha en que se cumplen 90 días desde la ofensiva sin precedentes de Hamás contra territorio israelí, que dejó un balance de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. Aquellos ataques motivaron la cruenta campaña militar que Israel lleva a cabo en la Franja de Gaza y que suma ya más de 22.400 muertos.

Tras aquél episodio, las principales autoridades israelíes, tanto militares como políticas, reconocieron y llegaron incluso a asumir los fallos de seguridad el 7 de octubre.