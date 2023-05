O.Próximo.- Israel confirma que valora una petición de alto el fuego impulsada por Egipto

El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha afirmado este miércoles que Israel está evaluando una petición de alto el fuego impulsada por Egipto en medio de un repunte de las tensiones y tras nuevos intercambios de cohetes que han dejado al menos cuatro muertos en la Franja de Gaza.

Esto se produce después de que los medios egipcios hayan informado que El Cairo ha logrado impulsar un proceso de cese de las hostilidades entre las partes. No obstante, el portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, ha precisado que actualmente están centrados en la "defensa y el ataque".

"Yihad Islámica está liderando este lanzamiento de cohetes. Si se unen otras facciones, también responderemos contra ellas", ha asegurado, agregando que al menos un 25 por ciento de los cohetes no han logrado traspasar la Franja de Gaza, ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no participa por ahora en los bombardeos, aunque ha amenazado con hacerlo, ha confirmado al diario 'Haaretz' que permanecen en contacto con Yihad Islámica para lograr un alto el fuego. Sin embargo, las sirenas antiaéreas siguen sonando en los alrededores de la Franja.