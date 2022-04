O.Próximo.- Israel ataca objetivos militares en Gaza como represalia a otro lanzamiento hacia territorio israelí

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, según sus siglas en inglés) han informado en la noche de este miércoles de un lanzamiento desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, el que sería el segundo esta semana, y han atacado, como represalia, objetivos militares en la zona.

Las fuerzas israelíes han advertido de que, como represalia al lanzamiento de un cohete desde la Franja de Gaza, aviones de combate israelíes han atacado un puesto militar que conduce a una estructura subterránea central con materias primas para fabricar motores de cohetes, según han señalado en un comunicado.

Según han recogido los medios locales, este ataque por parte de las fuerzas israelíes se ha producido en una zona cercana al campamento de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Por el momento se desconoce si hay heridos.

Anteriormente, las fuerzas de seguridad de Israel han informado en su perfil oficial de Twitter de la activación de una alerta en la ciudad israelí de Sderot, aunque no han ofrecido más detalles. Según ha recogido 'The Times of Israel', el proyectil ha aterrizado cerca de una casa en esta ciudad sureña.

Por otro lado, según la agencia de noticias Wafa, el proyectil ha causado daños en los patios de dos casas y una de ellas se ha incendiado. Los medios locales han precisado que al menos cuatro personas han resultado heridas.

Esta misma semana aviones israelíes bombardearon con tres misiles la localidad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, en respuesta al cohete lanzado desde la Franja de Gaza, que hizo activar el sistema de defensa aérea, conocido como la Cúpula de Hierro.

Estos lanzamientos se producen tras la prohibición del acceso a no musulmanes a la Explanada de las Mezquitas, conocida como Monte del Templo por los judíos, desde el viernes y hasta el final del mes de Ramadán --el 2 de mayo-- ante el reciente repunte de las tensiones y los enfrentamientos de los últimos días, en plena celebración del mes sagrado musulmán, la Pascua y el Pésaj.

En la jornada de este miércoles, cerca de 1.180 ciudadanos israelíes han accedido al recinto y se han producido nuevos enfrentamientos, resultando en una persona detenida y al menos tres heridos, tal y como ha recogido la agencia de noticias Wafa.

Las tensiones repuntaron el viernes después de que las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieran en la Explanada de las Mezquitas, lo que desencadenó unos enfrentamientos que se saldaron con cerca de 150 palestinos heridos. Asimismo, la Autoridad Palestina ha denunciado la entrada de agentes durante varios días para escoltar a fieles judíos en la zona.

La Explanada de las Mezquitas --tercer lugar santo del Islam-- descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del Templo de Salomón que los judíos más radicales pretenden utilizar como parte de un Tercer Templo.