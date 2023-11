O.Próximo.- Israel asegura que Hamás "ya no controla" Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "ya no controla" Ciudad de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar israelí.

"No existen ninguna fuerza de Hamás capaz de detener a las Fuerzas de Defensa de Israel. Las FDI están avanzando en todos los frentes. Hamás ha perdido el control de Gaza. Los terroristas están huyendo hacia el sur. Lso civiles están saqueando las bases de Hamás. No confían ya en el gobierno", ha afirmado Gallant, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las fuerzas israelíes, por contra, están avanzando "según lo planeado y realizan las misiones de forma precisa y letal". Así, las fuerzas israelíes "han identificado" su actividad contra los túneles de Hamás en los últimos días.

"Trabajamos con objetivos. No tenemos un cronómetro. Tenemos fines. Vamos a lograr nuestros objetivos", ha añadido en referencia a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, quien apuntaba este mismo lunes a que la presión internacional podría obligar a Israel a adaptar su estrategia en Gaza.