O.Próximo.- Israel acusa a Irán de intentar asesinar a un importante magnate israelí en Chipre

La oficina del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha acusado este lunes al Gobierno iraní de intentar asesinar al magnate israelí Teddy Sagi en Chipre en el marco de un "complot" para atacar al país.

"En relación con algunas de las informaciones sobre el incidente en Chipre, me gustaría clarificar que este ha sido un acto de terror orquestado por Irán contra los empresarios israelíes que viven en Chipre", ha aseverado Matan Sidi, el portavoz de Bennett, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Así, el Gobierno israelí ha señalado que considera que existían otros "objetivos" aparte de Sagi en Chipre, si bien no ha dado más detalles al respecto. "Esto no ha sido obra de bandas criminales y Sagi no era el único objetivo", ha señalado.

Algunos de los empresarios habrían sido informados del complot por parte de la Inteligencia israelí, por lo que lograron abandonar Chipre "en el último momento". Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, ha abordado la cuestión y la ha vinculado, a su vez, a Teherán.

"Tal y como se ha publicado recientemente, se ha logrado frustrar un ataque iraní contra objetivos israelíes en Chipre", ha aseverado Gantz tras un encuentro de la Knesset. "Irán sigue siendo una amenaza global y regional, así como una amenaza para Israel, y seguiremos cooperando para proteger a nuestros ciudadanos y al Estado de Israel donde sea que haya una amenaza", ha sostenido.

La Embajada de Irán en Chipre ha rechazado las acusaciones sobre una posible implicación de Teherán en lo sucedido y ha insistido en que no hay prueba alguna al respecto. La Policía chipriota, sin embargo, ha aseverado que se están analizando todas las posibles hipótesis.