O.Próximo.- La Guardia Revolucionaria de Irán advierte a EEUU de que "no dejará ninguna amenaza sin respuesta"

El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Salami, ha advertido este miércoles a Estados Unidos de que "no dejará ninguna amenaza sin respuesta", en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo y ante las acusaciones de Washington contra Teherán por los ataques ejecutados por milicias proiraníes contra sus bases en la región.

"A veces los enemigos formulan amenazas e incluso en estos días escuchamos amenazas de funcionarios de Estados Unidos", ha dicho. "Les decimos que ya nos han puesto a prueba, nos conocemos y no dejaremos ninguna amenaza sin respuesta", ha manifestado, tal y como ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

"No estamos buscando una guerra, pero no tenemos miedo a la guerra", ha subrayado Salami, quien ha insistido en que "Palestina está en camino a la victoria" y en que "los sionistas no pueden mantener su pequeño territorio en guerra durante meses y terminarán por perder".

Horas antes, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, recalcó que Teherán "dará una respuesta firme a los enemigos" en caso de que haya un ataque contra el país, al tiempo que ha negado que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado mensajes a través de intermediarios tras el ataque con dron ejecutado durante el fin de semana contra una base en Jordania, que se saldó con la muerte de tres militares estadounidenses, según la agencia Mehr.

Las declaraciones de Salami e Iravani llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara el martes que ya ha decidido cómo responder a dicho ataque, reivindicado por Resistencia Islámica, una organización paraguas de diversas milicias proiraníes. Así, a pesar de que evitó especificar los detalles de esta respuesta, señaló a Irán como "responsable" de lo sucedido, al menos de manera indirecta.

Irán se desvinculó del citado ataque y habló de "acusaciones infundadas" que buscan "arrastrar" a Washington a un conflicto. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, recalcó durante la jornada del lunes que "los grupos de resistencia de la región no reciben órdenes de Irán para sus decisiones y acciones".