O.Próximo.- Gantz avisa de que Líbano "pagará el precio" de la guerra si no detiene a Hezbolá

El líder del partido en la oposición Unidad Nacional, Benny Gantz, ha amenazado este lunes a Líbano con hacerles "pagar el precio" si no detiene las acciones del partido milicia Hezbolá en la frontera, escenario de uno de los frentes de guerra desde el inicio de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza.

"Allí hay un Estado y tiene un gobierno (...) y no puede sostener el palo de ambos lados a menos que quiera romperlo con su propia rodilla. Si tenemos que romperlo, lo haremos", ha advertido Gantz, en un encuentro con embajadores europeos en Israel.

"Hasta ahora, Líbano no ha pagado el precio de esta guerra, y pronto empezará a hacerlo. Deben asegurarse de que Hezbolá se detenga. Hezbolá debe decidir si es una filial iraní o una organización libanesa y pagar el precio que esto conlleva", ha dicho, informa el diario 'The Times of Israel'.

Israel y Hezbolá han intensificado sus enfrentamientos desde el inicio de la operación israelí sobre la Franja de Gaza. En las últimas semanas, la tensión ha ido en aumento, con el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtiendo de la posibilidad de una operación a gran escala en la frontera con Líbano.