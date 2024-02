O.Próximo.- El fiscal general del TPI muestra profunda preocupación por los recientes bombardeos en Rafá

El fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha mostrado este lunes su preocupación por los recientes bombardeos llevados a cabo por Israel contra la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, que dejaron cerca de cien civiles muertos.

"Estoy profundamente preocupado por el bombardeo y la posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes en Rafá", ha indicado en la red social X, agregando que su oficina tiene abierta una "investigación sobre la situación en el Estado de Palestina".

En este sentido, Khan ha aludido a que este proceso se está llevando a cabo "con la máxima urgencia" con el objetivo de "llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes contra el Estatuto de Roma" que regula al TPI.

"Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de manera que queden vacías o carentes de significado. Éste ha sido mi mensaje constante, incluso desde Ramala el año pasado. Desde entonces, no he visto ningún cambio perceptible en la conducta de Israel", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que "quienes no cumplan con la ley no se pueden quejar más tarde" cuando su oficina "tome medidas de conformidad con su mandato". "También sigo pidiendo la liberación inmediata de todos los rehenes", ha zanjado.

La operación militar israelí en Rafá ha hecho saltar las alarmas de la comunidad internacional, incluyendo el principal aliado de Israel, Estados Unidos. Biden advirtió de que Israel no debería atacar la región en el extremo sur de Gaza sin un "plan creíble" que garantice la seguridad de los civiles en la que fue designada como "zona segura" por las Fuerzas Armadas israelíes al inicio de la ofensiva contra la Franja.