O.Próximo.- Egipto propone un alto el fuego de dos semanas si Hamás libera a 40 rehenes

Egipto ha propuesto este domingo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) un alto el fuego de dos semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes.

Esta es la primera de las propuestas de Egipto de un plan que incluye tres pasos, según han confirmado las autoridades israelíes a medios de comunicación israelíes.

El segundo punto incluido en el plan presentado por Egipto es la formación de un gobierno tecnocrático en Gaza y la última etapa incluiría la liberación de los últimos rehenes y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Según el sitio de noticias saudí Asharq, que citó a una fuente que participó en las conversaciones entre Egipto y el grupo terrorista en El Cairo la semana pasada, la iniciativa egipcia es un plan para poner fin a las hostilidades y liberar a todos los rehenes restantes en tres etapas.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que el país "hace frente a monstruos" y ha hablado de "batalla de la civilización contra la barbarie", en referencia a la ofensiva militar lanzada por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Netanyahu ha indicado en un mensaje a los "amigos cristianos en el mundo" con motivo de la Navidad que estas "son unas fechas que deberían ser de buena voluntad entre todos los hombres y paz en la tierra". "No tenemos paz en la tierra, no en nuestra zona, y ciertamente no vemos buena voluntad entre todos los hombres", ha destacado.

"Estamos haciendo frente a monstruos, monstruos que asesinaron a niños en frente de sus padres y a padres enfrente de sus niños, que violaron y decapitaron a mujeres, que quemaron vivos a niños y secuestraron a bebés", ha manifestado, en referencia a acciones de las que acusa a Hamás durante los citados ataques del 7 de octubre.