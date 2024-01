O.Próximo.- Cameron insta a Israel a permitir la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ha hecho este jueves un llamamiento a las autoridades de Israel para que se comprometan a permitir el ingreso de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza para poder así ponerle freno "al hambre y las enfermedades", desatadas en las últimas semanas.

Durante su visita a Kosovo, Cameron ha reconocido estar preocupado por la situación humanitaria en el enclave palestino, escenario de una cruenta campaña militar israelí que se cobra ya más de 22.400 vidas y lanzada en respuesta a los ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre.

"Israel tiene derecho a combatir a Hamás e impedir que se repitan los acontecimientos del 7 de octubre, que fue una masacre atroz y un acontecimiento atroz, y los apoyamos mientras lo hacen", ha manifestado el encargado de la diplomacia de Reino Unido, según recoge la radiotelevisión británica BBC.

Por otro lado, Cameron se ha referido a la tensa situación en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes están lanzando ataques contra embarcaciones civiles, comerciales y de guerra en solidaridad con la población palestina y con el objetivo de atentar contra los intereses de Israel.

"Esto es ilegal. No tiene que ver con Gaza, no tiene que ver con Israel. Se trata de la libertad de navegación. Se trata de la capacidad de los barcos para transportar su carga", ha defendido un Cameron que, sin embargo, no ha brindado detalles sobre qué medidas podría tomar Londres al respecto.