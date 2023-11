O.Próximo.- Blinken llega a Israel horas antes de que expire la tregua en Gaza

El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con funcionarios israelíes para abordar la extensión de la "pausa humanitaria"

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado en la noche de este miércoles a Tel Aviv para reunirse con funcionarios israelíes en los próximos días. Su llegada tiene lugar a penas cinco horas antes de que expire la tregua entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Nos gustaría que la pausa se extendiera porque lo que ha permitido, ante todo, es que los rehenes sean liberados y reunidos con sus familias. También nos ha permitido aumentar la asistencia humanitaria al pueblo de Gaza que tan desesperadamente la necesita. Entonces, su continuación significa que más rehenes regresarían a casa y más ayuda entraría", ha afirmado, en declaraciones recogidas por CNN.

Blinken ha aseverado que Israel también quiere una extensión de la "pausa humanitaria", ya que "también están concentrados en traer a sus ciudadanos a casa". "Discutiremos con Israel cómo puede lograr su objetivo de garantizar que los ataques terroristas del 7 de octubre nunca vuelvan a ocurrir, manteniendo e incrementando al mismo tiempo la ayuda humanitaria y minimizando mayor sufrimiento y bajas entre civiles palestinos", ha declarado.

Israel y Hamás pactaron la semana pasada una tregua temporal de cuatro días que entró en vigor el viernes y que fue prorrogada el lunes, si bien este jueves de madrugada llega a su fin, salvo que logren llegar a un acuerdo para otra extensión.

Un alto cargo de Hamás, Osama Hamdan, ha puesto en duda este miércoles la extensión de la tregua durante una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen debido a que las propuestas de Israel no son suficientes para mantenerla. "Los esfuerzos para extender la tregua aún no han madurado y lo que se nos ha presentado hasta ahora para extenderla no es digno de estudio", ha indicado.