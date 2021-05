O.Próximo.- Biden cree que la reacción de Israel a los ataques de Hamás "no es excesivamente significativa"

La embajadora de EEUU en la ONU avanza que el Consejo de Seguridad discutirá la situación este domingo en una nueva reunión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido la respuesta del gobierno de Israel a los ataques con misiles lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre algunas ciudades de su territorio y ha considerado que la reacción " no ha sido excesivamente significativa".

"Una de las cosas que he visto hasta ahora es que no ha habido una reacción excesivamente significativa", ha dicho Biden este jueves a los periodistas en un encuentro en la Casa Blanca.

"La cuestión es cómo llegar a un punto en el que se reduzcan significativamente los ataques, especialmente los ataques con cohetes que se lanzan de manera indiscriminada contra centros de población", ha añadido según recoge la agencia Bloomberg.

Biden ha confirmado en una rueda de presa que mantuvo el miércoles un encuentro telefónico con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que espera mantener más conversaciones con altos funcionarios israelíes y que Estados Unidos está en contacto continuo con otros países que podrían mediar en una tregua, como Egipto.

Por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha trasladado que Washington "está abierto" a mantener un diálogo en Naciones Unidas la próxima semana en relación a lo que está sucediendo en Israel.

"Estamos abiertos y apoyamos una discusión en Naciones Unidas, para comienzos de la semana que viene. Espero que esto nos dé algo de tiempo para que la diplomacia tenga algún efecto y ver si de verdad podemos lograr una reducción real de las tensiones", ha dicho Blinken en rueda de prensa.

Blinken también ha subrayado que "los ataques con misiles deben cesar", que Israel tiene "derecho a defenderse" y que Estados Unidos ha comenzado ya a "involucrar con urgencia" a sus socios regionales "para que prevalezca la calma".

REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Tras estas declaraciones de Blinken, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha afirmado, a través de su perfil de Twitter, que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este domingo "para discutir la situación en Israel y Gaza".

"Estados Unidos continuará participando activamente en la diplomacia al más alto nivel para tratar de reducir las tensiones", ha agregado la embajadora, cuya oficina habría bloqueado un esfuerzo por llevar a cabo la tercera reunión del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión para este viernes.

Diplomáticos del Consejo han asegurado al medio israelí 'The Times of Israel' que Estados Unidos ha presionado para que la reunión se celebrase el próximo martes y no este viernes, como se había planteado. Finalmente, Washington ha aceptado, a partir de presiones de Noruega, China y Túnez, que la sesión abierta se lleve a cabo el domingo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las dos anteriores reuniones de emergencia del Consejo sobre la situación entre Israel y Gaza se llevaron a cabo a puerta cerrada y concluyeron sin una declaración conjunta. Estados Unidos bloqueó la declaración porque en ella se condenaba la violencia ejercida por ambas partes.

La Casa Blanca lanzó un comunicado el miércoles reafirmando que "Biden ha transmitido su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y a su derecho legítimo a defender a su pueblo", así como el interés de Estados Unidos "para lograr restablecer una calma sostenible", pues, "Jerusalén, una ciudad de tanta importancia para las personas de fe de todo el mundo, debe ser un lugar de paz".

Los nuevos enfrentamientos han estallado después del aumento de las tensiones en Jerusalén, al alza por las órdenes de desahucio de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se recrudecieron durante los últimos días para protestar contra la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, que dejaron cientos de palestinos heridos.

Hasta ahora, los ataques han dejado 109 palestinos muertos en la Franja, así como siete personas muertas en Israel, entre ellas una ciudadana india.