O.Próximo.- Ben Gvir insiste en que continuará con su plan de repartir armas de fuego entre los civiles

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha subrayado que continuará con su plan para repartir armas de fuego entre la población civil y que no habrá campaña política alguna que le pueda disuadir.

"Mientras esté de servicio, continuaré distribuyendo tantas armas como sea posible. Ninguna campaña política me disuadirá", ha dicho Ben Gvir en la red social X, poniendo como ejemplo el caso particular de un residente de un kibbutz que pudo repeler el ataque de Hamás el 7 de octubre gracias a estar armado.

"Por favor, no conviertan la concesión de licencias de armas en una cuestión política, me salvó a mí y a cientos más como yo. Sáquenlo del juego político, no es una cuestión de izquierdas y derechas. Es cuestión de salvar vidas", ha dicho Ben Gvir citando al residente en cuestión.

Se trata de Yaron Maor, residente del kibbutz Nir Oz y quien el 7 de octubre, según ha relatado el ministro israelí, protegió a su familia "durante largas horas" con su arma de fuego hasta que llegaron las autoridades.

El controvertido plan de reparto de armas de fuego de Ben Gvir ha vuelto a ser puesto en cuestión en las últimas fechas. El periódico israelí 'Haaretz' informó de que personas cercanas al ministro concedieron permisos saltándose algunos pasos, lo que provocó que el jefe del Departamento de Licencias de Armas de Fuego del ministerio, Yisrael Avisar, presentara su dimisión a principios de mes.