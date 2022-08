O.Próximo.- Bachelet critica a Israel por el bloqueo de visas que ejerce contra su personal en Cisjordania y Gaza

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado este martes a Israel por el bloqueo que ejerce contra el personal de la ONU en Cisjordania y Gaza, que lleva dos años sin poder renovar sus visados, y ha exigido al Gobierno israelí "que cumpla con sus obligaciones".

"Las solicitudes de visas y renovaciones de visas no han sido respondidas durante dos años. Durante este tiempo, he tratado de encontrar una solución a esta situación, pero Israel sigue negándose a comprometerse", ha explicado, agregando que los 15 funcionarios que trabajan en la oficina "no tuvieron más remedio que irse".

Por ello, ha pedido al Gobierno israelí que "cumpla con sus obligaciones" y procese las solicitudes, que son, según Bachelet, "necesarias para el acceso" del personal a la región, especialmente en un momento en el que Israel está limitando "cada vez más" los Derechos Humanos", con una lista "creciente" de ONG y mecanismos de la ONU a los que se les niega la entrada.

"El trato de Israel a nuestro personal es parte de una tendencia más amplia y preocupante de bloquear el acceso de los Derechos Humanos al territorio palestino ocupado", ha expresado, agregando que ello plantea la cuestión de "qué es exactamente lo que las autoridades israelíes están tratando de ocultar".

Bachelet ha sentenciado que la negación de solicitudes sobre los visados no va a impedir que su oficina "continúe monitoreando e informando sobre la situación en el terreno". "Seguiremos cumpliendo con nuestro mandato", ha asegurado.

Según las cifras proporcionadas por la ONU, en lo que va de 2022, se han contabilizado al menos a once palestinos muertos, al tiempo que el año pasado, el número de fallecidos, 320 personas, fue diez veces mayor que los muertos registrados en 2020.