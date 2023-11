O.Próximo.- La Autoridad Palestina denuncia el intento de Israel de desvincular Gaza de Cisjordania

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha denunciado este domingo la intención de Israel de separar los futuros de la Franja de Gaza y de Cisjordania y ha asegurado que estos intentos están condenados al fracaso.

"No importa cuánta presión o amenazas haya. Esta separación no se permitirá. La consolidación de la ocupación de Israel en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este no deparará seguridad para nadie", ha afirmado el portavoz presidencial, Nabil Abú Rudeina, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA.

Por ello ha emplazado a Israel a cesar en su "agresión" contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Además ha urgido a Estados Unidos a tomar "medidas inmediatas" para frenar la "campaña de genocidio" israelí en Gaza.

"La seguridad y la estabilidad de la región y del mundo solo se puede lograr poniendo fin a la ocupación israelí y creando un estado palestino independiente en las fronteras de 1967, que incluya Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza", ha resaltado.

Así, "poner fin a la ocupación es la clave para conseguir seguridad y estabilidad". "Cualquier iniciativa internacional será fútil meintras persista la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este", ha remachado.