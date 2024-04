O.Próximo.- Australia designará un investigador especial tras la muerte de un nacional en el ataque israelí contra WCK

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, se declara insatisfecha con las explicaciones de Israel

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, ha anunciado este sábado que su país designará un investigador especial para tratar el ataque israelí que costó la vida a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen en Gaza y lamentado que la investigación inicial de Israel, que describió el ataque como un "error", indica que el Gobierno israelí "todavía no entiende la gravedad de las muertes" de los cooperantes.

"El Gobierno nombrará un asesor especial y hemos solicitado a los israelíes su cooperación con esta persona. Queremos tener plena confianza en lo que a transparencia y rendición de cuentas se refiere sobre cualquier tipo de investigación, y continuaremos trabajando para lograrlo", ha hecho saber la ministra de Exteriores en una comparecencia recogida por el 'Sydney Morning Herald'.

Fuentes del medio indican que tanto Wong como el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, hablaron ayer por la noche con sus homólogos israelíes, Israel Katz y Yoav Galant, para expresar su insatisfacción sobre los resultados de la investigación interna del Ejército israelí, que se ha saldado con el cese de dos oficiales por saltarse las reglas de enfrentamiento.

Wong, en su comparecencia, no hizo referencia a esta conversación pero sí denunció que Israel "no puede encubrir lo ocurrido ni dejarlo correr", porque las muertes de los cooperantes "son absolutamente inexcusables y hacen falta medidas claras y prácticas para asegurar que estas tragedias no se repiten jamás".

Además, la ministra ha reiterado que su Gobierno ha exigido a Israel que "tome las medidas adecuadas contra los individuos que han sido responsables de estos trágicos eventtos".

Australia es el primer país de los afectados por el incidente que toma una medida de este calibre. Ni Canadá, ni Reino Unido ni Polonia han anunciado decisiones parecidas, como tampoco lo ha hecho Estados Unidos.