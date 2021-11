El opositor cubano Yunior García se reúne con Casado y asegura que no pedirá asilo en España

El opositor cubano Yunior García, que llegó este miércoles a España, ha dejado claro que no tiene intención de pedir asilo porque no quiere "dar el gusto" a la dictadura y ha pedido que se abandone la imagen "casi infantil" que se tiene del régimen de Miguel Díaz-Canel.

García, uno de los fundadores del movimiento Archipiélago y de los promotores de las fallidas marchas contra el Gobierno cubano del 15N, ha sostenido que el Gobierno cubano dejó de ser de izquierda y es una "tiranía" compuesta por una "casta" de dirigentes que viven como "burgueses".

Asimismo, ha negado que su salida suponga una "victoria" para el régimen ya que lo que buscaban era silenciarle pero con su salida no han conseguido arrebatarle su voz y poder contar al mundo lo que está pasando.

"Lo que existe en Cuba es fascismo, no se puede llamar de otra manera lo que viví en los últimos días", ha subrayado en referencia a las amenazas y el acoso del que ha sido objetivo. "¿Cómo puede creer alguien que eso es de izquierdas?", ha planteado, asegurando en que si es así, puesto que és es de izquierda "me avisan que me retiro".

Encuentro con Pablo Casado



El dramaturgo y uno de los principales líderes de la oposición al castrismo se ha reunido esta mañana con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El líder de los 'populares' ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter que “es emocionante ver a Yunior García nada más llegar a Madrid tras los ataques del castrismo por defender la libertad desde Archipiélago. Cuba es una dictadura terrible con miles de asesinatos y presos políticos. Sánchez debe liderar la posición de la UE para exigir democracia”.

La reunión de Casado con Yunior García, en su despacho de la sede nacional del PP de la calle Génova, se produce pocas horas después de su llegada a España. El pasado fin de semana el dramaturgo cubano no pudo llevar a cabo sus planes de desfilar por las calles de La Habana tras sitiar las fuerzas de seguridad su vivienda.

Es emocionante ver a @yuniortrebol nada más llegar a Madrid tras los ataques del castrismo por defender la libertad desde @ArchipielagoCu.



Cuba es una dictadura terrible con miles de asesinatos y presos políticos. Sánchez debe liderar la posición de la UE para exigir democracia. pic.twitter.com/7PKqJMWLHY — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 18, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Cuba prohíbe volar hasta la isla a una delegación de Vox



Una delegación de Vox encabezada por el eurodiputado del partido, Hermann Tertsch; el vicepresidente económico, Víctor González; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y la opositora cubana, Rosa María Payá; intentaron viajar sin éxito hasta la isla desde Miami para participar en las manifestaciones del 15-N, pero la dictadura les prohibió acceder al país.

La delegación del partido presidido por Santiago Abascal había participado anteriormente en las manifestaciones convocadas por opositores cubanos en defensa de la libertad del país.

?????? "Si Cuba ha tenido un régimen comunista criminal durante 63 años no es sólo porque haya tenido apoyo de otras dictaduras, es porque ha tenido apoyo de muchas democracias".



?? @hermanntertsch diciendo verdades en la marcha del exilio cubano en Miami. pic.twitter.com/BMxURG6bgQ — VOX Europa (@VOX_Europa_) November 14, 2021