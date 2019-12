La oposición de Venezuela denuncia la detención del diputado Gilber Caro

El partido opositor venezolano Voluntad Popular ha denunciado este viernes que el diputado Gilber Caro ha sido detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) del país.

"Funcionarios del FAES secuestraron al diputado Gilber Caro", ha indicado el partido político a través de su cuenta de Twitter en un mensaje en el que ha avisado de que responsabilizará "al régimen de lo que le suceda".

"Por ser diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela goza de inmunidad parlamentaria", ha agregado. Asimismo, Voluntad Popular ha precisado que el asistente de Caro también ha sido "secuestrado".

Tanto el presidente de Voluntad Popular, Leopoldo López, como el autoproclamado presidente interino de Venezuela y líder del partido, Juan Guaidó, han criticado la detención de Caro.

López ha llamado al presidente del país, Nicolás Maduro, "cobarde". "Como no tienes el apoyo del pueblo y no tienes los votos en la Asamblea Nacional, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar, como nuestro hermano Gilber Caro", ha expresado en su cuenta de Twitter. "Tus acciones desesperadas no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo", ha añadido.

Por su parte, Guaidó ha pedido "atención a las contradicciones de la dictadura" que, a su juicio, "da muestras de extravío político".

Caro fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a finales de abril de este año y liberado en junio. También fue liberado de otra detención en junio de 2018 en el marco de una tanda de excarcelaciones de políticos presos que llevó a cabo Maduro para persuadir a la oposición de que retomara el diálogo.