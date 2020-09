Oposición rechaza decreto municipal y lo tilda de chantaje a ayuntamientos

Todos los grupos en el Congreso, excepto el PSOE, han rechazado hoy en bloque el decreto que prevé aprobar el Gobierno para que los ayuntamientos puedan usar parte de su superávit contra la pandemia y lo han tildado de "chantaje e "incautación" de las arcas locales, ya que las corporaciones municipales deben primero transferir al Estado parte de sus remanentes para acceder a un fondo de ayudas.

Los grupos han expresado su desacuerdo en la Comisión de Hacienda de la Cámara tras la comparecencia de la ministra del ramo, María Jesús Montero, sobre el acuerdo que rubricó el Gobierno, hace un par de semanas, con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para convalidar un decreto que

este lunes, ha anunciado Montero, permanecerá congelado hasta que los grupos en el Congreso acuerden posibles modificaciones,

Todos han denunciado que el acuerdo no fue con el conjunto de la FEMP, sino con los alcaldes socialistas y con el presidente de la federación, Abel Caballero, de manera que han considerado que se ha quebrado el consenso municipalista y que tampoco se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos, cabildos o diputaciones que no tienen remanentes y no pueden transferir al Estado el dinero para acceder al fondo.

Asimismo, los grupos menos el PP, han achacado a las leyes aprobadas en las legislaturas de Mariano Rajoy que los ayuntamientos a día de hoy no puedan usar sus fondos, así como a la inactividad del PSOE para una reforma constitucional del artículo que impide el déficit municipal.

Ante ello, la portavoz del PSOE en la Comisión, Patricia Blanquer, ha respondido que el decreto es voluntario y fue adoptado de manera urgente para que las corporaciones locales puedan responder a la crisis social y económica provocada por la pandemia sin que haya que cambiar la ley de estabilidad presupuestaria ni la Constitución.

Ha lamentado que los grupos hayan usado calificativos como "chantaje o incautación" de las arcas municipales por parte del Estado y ha recordado que el Gobierno adoptó esta fórmula "extraordinaria" al ser la única que permite que se pueda rebasar el límite legal de 1.000 millones de euros, para llegar así a los 5.000 millones.

Por el PP, su portavoz en la comisión, Carolina España, ha anunciado que su grupo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto porque creen que confisca las arcas municipales, dicta a los alcaldes en qué deben invertir sus remanentes y lo consideran un "despreciable chantaje" contra los vecinos, que deben recurrir a administraciones cercanas como los ayuntamientos cuando no tienen para comer, medicinas o pagar la luz.

Además, ha acusado al Ejecutivo de despilfarro y de querer "confiscar" los 14.000 millones de euros del superávit del conjunto de las administraciones locales "quitándole la hucha" a las futuras generaciones.

En la misma línea, el portavoz de Vox, Víctor González, ha dicho que el decreto es un "latrocinio" que lastrará recursos a las futuras generaciones y ha instado a la ministra a que traslade al Gobierno que hay que "recortar" y ahorrar al reducir el número de asesores, suprimir duplicidades en la administración o rescindir ayudas a sindicatos y "asociaciones ideológicas".

El diputado de En Comù Podem (ECP) en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha dicho a la ministra, que durante su comparecencia justificó que el decreto es la única vía legal para que los ayuntamientos puedan usar su superávit, que no puede ser el único camino y que las ayudas al municipalismo no deben "estar condicionadas por los préstamos" que pueda o no hacer cada corporación.

Ha citado como ejemplo fórmulas de otros países del entorno europeo que permiten, ante la pandemia, que sus administraciones incurran en déficit de forma puntual para la reconstrucción y ha añadido que el marco legal actual "ha quedado desbordado", por lo que aboga por un cambio legislativo.

Ciudadanos, el PNV, ERC o EH-Bildu han calificado el decreto de un sinsentido, que no tiene en cuenta la realidad de cada ayuntamiento y cuyo acuerdo para sacarlo adelante ha sido un despropósito negociado entre el Ejecutivo y los municipios socialistas.EFE