La oposición mantiene sus críticas al CIS pese a que mejora sus expectativas

La oposición ha mantenido sus críticas o reticencias a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pese a que su último barómetro mejora sus expectativas de voto y una pérdida de confianza en los partidos que conforman el Gobierno.

El barómetro del CIS hecho público este lunes señala que los dos partidos que integran el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, pierden casi punto y medio en estimación de voto, mientras que las formaciones de la oposición PP, Vox y Cs se refuerzan y ganan dos puntos y medio.

No ha habido comentarios a la encuesta ni en los socios del Ejecutivo ni en el PP, que recalca que no lo hace porque no da credibilidad a los sondeos del centro que preside José Félix Tezanos.

También Vox ha proseguido con sus críticas, y su portavoz, Jorge Buxadé, ha considerado el barómetro como "un regalo anticipado" del CIS a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Ha pedido al responsable de la encuesta que "vaya a cualquier barrio de España" y, en particular, de Cataluña, para ver que son "millones de españoles los que reclaman una alternativa".

El dirigente de Vox ha emplazado a Tezanos a "recapacitar en Navidad sobre el cumplimiento de sus obligaciones" en vez de "servir a un Gobierno mendaz, traidor y cobarde, como parece que hacen cada vez que publican sus encuestas".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que no se va a dejar llevar por las encuestas aunque como la de este lunes sean buenas para su partido, y va a seguir haciendo lo que considera correcto.

Sí ha recalcado que desde que asumió la presidencia de Cs, la tendencia de recuperación es evidente después de ir haciendo con sentido de Estado lo que debían, como negociar los presupuestos y permitir que continuara el estado de alarma.

También la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha recalcado que las encuestas reflejan tendencias y fotos fijas de momentos muy concretos y que su partido va a seguir trabajando con responsabilidad y pensando en el bien común.

En el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista en La Sexta, no se ha referido a los porcentajes relativos a la intención de voto pero sí a los principales problemas para los ciudadanos que refleja esta encuesta.

De acuerdo con el sondeo, la crisis económica es el principal problema seguida de la pandemia, y, ante ello, Calviño ha señalado que es un reflejo de lo que se está viviendo desde hace meses.

"Lo que hemos hecho desde el Gobierno es representar las prioridades y responder a las preocupaciones de los ciudadanos españoles", ha añadido. EFE