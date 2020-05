La oposición exige a Campo en el Senado más medios para reforzar los juzgados tras estado de alarma

Los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado han reclamado este jueves al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que invierta en medios materiales y humanos para reforzar los juzgados y tribunales en su reactivación tras el estado de alarma declarada hace dos meses por la pandemia del coronavirus.

Campo ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para explicar el proyecto 'Justicia 2030' en el que se centrará sus planes al frente del Ministerio y para informar sobre las gestiones realizadas por su departamento para paliar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria que ha provocado un parón en la Justicia.

En esta línea, el ministro ha defendido que su programa se basa en el diálogo y en el consenso y que así se ha hecho con las medidas adoptadas durante el estado de alarma y con el real decreto-ley aprobado para evitar el colapso de la Justicia ante el previsible incremento de litigios que se ingresaran cuando se reanude la actividad judicial.

Sin embargo, los portavoces parlamentarios de la oposición han subrayado que los operadores jurídicos y partidos políticos se han quejado de que no ha existido tales conversaciones para participar en las medidas relacionadas con el Covid-19.

Así lo ha expuesto el senador del PP Fernando de Rosa, que, además, ha asegurado que los profesionales del sector de la Justicia "denuncian la falta de medios" y ha indicado que durante toda la pandemia los abogados del Turno de Oficio no han tenido garantizadas las medidas de seguridad suficientes para poder ejercer la asistencia letrada. Asimismo, ha afeado que los mutualistas también hayan sido "olvidados por el Gobierno" al no haber obtenido las mismas ventajas que los autónomos.

De Rosa también ha criticado que los plazos procesales se han suspendido durante el estado de alarma, mientras que los procedimientos de indulto han continuado. No ha sido el único grupo que ha incido en este aspecto, pues también lo ha hecho Compromís o la senadora de Vox, Yolanda Merelo, que ha acusado a Campo de tener un "interés partidista" por introducir procedimientos de medida de gracia "mientras la gente moría".

Así, el 'popular' ha pedido al ministro que "no se deje llevar por las exigencias radicales de sus socios", en alusión a EH Bildu tras el pacto para la derogación de la reforma laboral que el PP hizo en 2012, y que el Ejecutivo ponga fin al "estado de excepción encubierto".

En este sentido, ha instado a volver a la "normalidad constitucional" cuanto antes: "No se invente una nueva normalidad", ha espetado el 'popular' tras defender la alternativa del PP al estado de alarma y enumerar las vulneraciones de derechos que cree que el Gobierno ha cometido durante estos dos meses con el dictado de "209 normas".

Con todo ello, De Rosa ha aseverado que ahora toca defender a los profesionales del sector y hacer un plan 'Justicia 2020'. Así, ha respondido al proyecto de Campo y, parafraseando al físico Isaac Newton, que dijo: "si he llegado más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes", ha señalado que "esos hombros son los profesionales de Justicia". "No se olvide de ellos", ha agregado.

CRÍTICA DEL PSOE A LA ACTITUD DEL PP ANTE LA CRISIS SANITARIA

El portavoz de Justicia del PSOE, José María Oleaga, ha alabado la gestión del Ministerio, así como los planes para "anticiparse al futuro" y ha centrado gran parte de su intervención afear al PP su posición ante la crisis sanitaria.

Así, ha tildado de "curioso" que ahora el PP se "desdiga" de haber propuesto una de las medidas más polémicas del real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para evitar el colapso en juzgados y tribunales, como es habilitar parte de agosto para todas las actuaciones judiciales.

Para Oleaga esta actitud responde a que el presidente de los 'populares', Pablo Casado, tiene el "interés partidista de confrontar con el Gobierno más que buscar medidas y soluciones". Ha añadido que el PP y sus responsables también están siendo "imprudentes" organizando actos "sin guardar distancias de seguridad" y con "repartos de bocadillos absurdos", en referencia al cierre del hospital de campaña de Ifema organizado por la Comunidad de Madrid, o apoyando manifestaciones como las que están teniendo lugar estos días en varios puntos de España.

Otro de los portavoces que han mostrado sus dudas sobre el consenso defendido por el ministro de Justicia ha sido el de Ciudadanos, quien ha apuntado que no cree que "las asociaciones o muchos de los partidos políticos piensen exactamente lo mismo".

El senador Miguel Sánchez López comparte también que durante esta crisis no se han tenido en cuenta a los mutualistas, ni tampoco a los "pequeños" despachos de abogados que son los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia, según ha indicado.

Además de recordar que la Abogacía rechazó rotundamente habilitar del 11 al 31 de agosto porque es "perjudicial" para ellos, el senador del partido 'naranja' ha recalcado que en muchos juzgados aún no disponen de "material necesario para que se protejan" los trabajadores que ya se han reincorporado en su puestos de trabajo debido a la fase 1 de la desescalada impulsada por el Ministerio de Justicia.

"NINGÚN MINISTRO HA INVERTIDO NUNCA DINERO"

También ha señalado que faltan medios materiales y humanos para reforzar los juzgados para que puedan hacer frente a la elevada carga de trabajo que se sumará al que ya había antes de la pandemia y ha propuesto que se recurra a la plantilla de jueces y fiscales suplentes. "Ningún ministro ha invertido nunca dinero, tiempo y esfuerzo suficiente. Esperemos que esto no ocurra los mismo con usted", ha dicho.

El Grupo Mixto formado por Vox, el Partido Regional de Cantabria (PRC) y el Partido Aragonés, así como el Grupo Parlamentario Vasco también han incidido en la falta de partidas presupuestarias para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. Pero no sólo para reforzar la plantilla de jueces, sino para fortalecer el servicio de limpieza para garantizar la seguridad de todos los trabajadores, tal y como ha destacado el representante del PRC, José Miguel Fernández.

También son necesarios "más recursos para la lucha contra la violencias de género", "equiparación de género" en la Justicia, fomentar la resolución extrajudicial o adoptar "un lenguaje entendible en resoluciones" judiciales, ha apuntado el senador de Compromís Carles Mulet.

Por último, ERC ha aprovechado su intervención para criticar que el Gobierno siga "desoyendo" el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y que los condenados por el proceso independentista en Cataluña sigan en prisión, según ha dicho su portavoz, Laura Castel.

Por su parte, Josep María Cervera, de Junts, ha afirmado que durante el estado de alarma, el Gobierno ha dictado "normas a contrarreloj, "atropellando" los derechos de los "territorios y de la ciudadanía". Ha continuado su exposición reclamando una "amnistía amplia para establecer políticas sin chantajes y con un diálogo sincero".