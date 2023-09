La oposición critica que la descarbonización se haya hecho en Asturias de manera acelerada

Los grupos de la oposición en la Junta General del Principado de Asturias han coincidido este miércoles en criticar que la descarbonización llevada a cabo en Asturias se ha hecho de manera acelerada y sin tener en cuenta el impacto en el empleo.

Durante la fijación de posiciones en la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, tanto el PP como Vox y Foro han coincidido en criticar la rapidez con la que Asturias ha iniciado la transición.

Así, el diputado del PP Rafael Alonso ha señalado que, sin negar la existencia del cambio climático, se ha llevado a cabo una "descarbonización acelerada" en Asturias, decisión del Ejecutivo, y ha abogado porque se pueda adaptar la industria a unas emisiones más reducidas en un plazo mayor de tiempo.

Por otro lado, Alonso ha puesto el foco en las discrepancias entre los dos socios del gobierno asturiano --PSOE y Convocatoria por Asturias IU--. "Espero que puedan limar las diferencias", ha dicho, en referencia a algunos desarrollos normativos de la consejería.

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, ha criticado que el Ejecutivo asturiano haya "asumido la agenda ecologista radical con más entusiasmo que sus creadores", asegurando que están "obsesionados" con la huella de carbono y las emisiones de dióxido de carbono. "Parecemos la aldea de Asterix", ha dicho, en referencia a otros países que están cambiando de políticas o ralentizando su aplicación. El parlamentario de Vox también ha criticado el "sesgo ideológico" de los planteamientos de la consejera para estos cuatro años de legislatura, criticando las políticas incluidas en la Agenda 2030.

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), por su parte, ha lamentado que el Principado de Asturias haya sufrido una descarbonización "muy superior" al resto de autonomías, teniendo en cuenta que la región parte de una situación "más intensiva" por el tipo de industrias radicadas. "Esa descarbonización la hicimos sin el acompañamiento necesario, sin un gobierno sensible al impacto negativo en el empleo y la generación de paro", ha criticado.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, la diputada Delia Campomanes ha defendido una transición "justa" que "no deje a nadie atrás", y ha asegurado que "no es buen ejemplo" la situación que están atravesando los 180 trabajadores de subcontratas de Hunosa, cuya incorporación a la empresa pública "es imprescindible", ya que "no se pueden abordar los retos de Asturias sin garantizar empleo estable y de calidad para todos".

Campomanes también ha hecho referencia al desarrollo de la Ley de Calidad Ambiental, remarcando que la lucha contra la burocracia "no puede ser una excusa para justificar la desregulación, el desplome del control público". "Para un gobierno de izquierdas, los intereses particulares deben estar siempre supeditados al interés general", ha remarcado.

Ha cerrado la intervención de los grupos parlamentarios el diputado del PSOE Luis Ramón Fernández, quien ha destacado la importancia de los retos en materia industrial, energética y en transición ecológica. Para el diputado socialista, la descarbonización "ha pasado de ser un riesgo a la mejor manera de modernizarnos y de ser capaces de competir con otros territorios".

Finalmente la consejera Nieves Roqueñí ha defendido la agenda climática del Gobierno, remarcando que es "económica" y "de adaptación" que pretende anticiparse en la prevención de riesgos que, "con una base científica" están identificados vinculados al cambio climático. "Estoy trabajando para las próximas generaciones con la conciencia de que tenemos problemas, pero que los estamos afrontando con las herramientas más adecuadas", ha zanjado.