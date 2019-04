La oposición critica la "inacción" de Torra y le pide que convoque elecciones

Los grupos de la oposición han coincidido este miércoles en criticar la "inacción" del Govern presidido por Quim Torra, y casi todos ellos le han pedido que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones ante la pérdida de la mayoría parlamentaria.

En respuesta a la intervención del presidente Torra para explicar los últimos cambios producidos en su gobierno con el relevo de Meritxell Budó y Mariàngela Vilallonga en sustitución de Elsa Artadi y Laura Borràs, la líder del grupo de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha considerado que el actual Ejecutivo "es el peor gobierno de la historia".

Arrimadas ha reprochado a Torra que diga que no quiere judicializar la política cuando él mismo ha presentado diversas querellas, y que presuma de estar comprometido con la diversidad "cuando no respeta la neutralidad" de los espacios públicos.

"Tenemos un gobierno que no contenta a nadie, porque me imagino que usted, señor Torra, ya es consciente de que va a fracasar ante los suyos", ha apuntado la líder de Cs en Cataluña que, al contrario que el resto de portavoces de los grupos de la oposición, no ha pedido explícitamente a Torra que convoque elecciones.

El presidente del grupo del PSC-Units, Miquel Iceta, ha indicado que Cataluña "no tiene un buen gobierno" porque "la sensación de incertidumbre" es lo que predomina, y ha recalcado que la falta de mayoría no justifica la negativa a aprobar unos Presupuestos.

"Para gobernar hace falta una mayoría que no tiene, y las 106 votaciones perdidas así lo acreditan, pero es que encima "no sabe hacia dónde va ni se ha marcado objetivos", ha lamentado Iceta antes de aconsejar a Torra que "no se comprometa con aquello que no está a su alcance".

"Si no están en condiciones de gobernar y no saben dónde van, es mejor que convoquen elecciones", ha sugerido el primer secretario del PSC al presidente de la Generalitat.

Desde Catalunya En Comú Podem, Jèssica Albiach ha considerado que "hay desgobierno" porque "la inacción es evidente" y "están instalados en una improvisación constante", lo que "les lleva a una situación de parálisis".

"No es una crisis de gobierno sino que es un gobierno en crisis", ha puntualizado Albiach antes de advertir que, mientras tanto, "hay una Cataluña que no llega a final de mes" y que no merece la "atención preferente" del gobierno de JxCat y ERC.

Desde la CUP, Natàlia Sànchez ha afirmado que el actual Govern carece "de objetivo de país" y "ha renunciado a gobernar en favor de las clases populares" mientras que, en paralelo, su "fuerza represiva" no tiene nada que envidiar a la del Estado.

Natàlia Sànchez ha arremetido contra "el independentismo del 'business' y de las sillas, porque parece que ambos partidos (JxCat y ERC) han aprendido mucho de la antigua CDC", y ha advertido que "el Govern efectivo ha perdido toda su credibilidad si es que alguna vez la tuvo".

Por parte del PP, Alejandro Fernández ha negado que haya presos políticos y que España tenga una democracia de baja calidad, y ha subrayado que "si no hay una mayoría parlamentaria sólida, ni un plan de gobierno, ni Presupuestos, entonces sólo hay dos vías, o presentan una cuestión de confianza o convocan elecciones".