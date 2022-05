La oposición cree que la posible remodelación del Consell llega tarde y Compromís y UP descartan mover a sus consellers

PP, Cs y Vox han advertido este martes que la posible remodelación de la Generalitat que está en manos del 'president', Ximo Puig, tras la salida del síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, "llega tarde y no servirá para nada", mientras los socios del PSPV (Compromís y UP) han defendido que los consellers que les representan están bien donde están.

Así han valorado representantes de los grupos parlamentarios la decisión que Puig tiene sobre la mesa tras la salida de Mata para centrarse en la defensa de Jaume Febrer, el presunto cabecilla del caso Azud que afecta a cargos del PP y el PSPV por presuntas 'mordidas' en la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València.

Entre la oposición, el 'popular' Miguel Barrachina ha augurado que "la remodelación la harán los valencianos" en las elecciones de 2023 y ha reiterado que la primera que debería salir es la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) después de que un juez pidiera su imputación por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada y la investigación a cargos de la Conselleria.

Eso sí, Barrachina ha augurado que "no la va a echar porque el hermano de Puig comparece en el banquillo el 23 de mayo" por presuntas irregularidades en ayudas públicas recibidas por sus empresas. También ha vuelto a reclamar la salida de Ana Barceló (Sanidad, PSPV) y Vicent Marzà (Educación, Compromís) por "condenas reiteradas por falta de protección a sanitarios" y "aparecer junto a Quim Torra en Castellón", respectivamente.

Como síndica de Cs, Ruth Merino ha coincidido en que la remodelación se debería hacer acometido "hace ya tiempo" y no solo a consecuencia de la renuncia de Mata, con el objetivo de poner a gente "más competente" en áreas como Sanidad. "Ojalá acierte y no se deje llevar motivos partidistas en un año preeectoral", ha urgido a Puig.

Y de Vox, Ana Vega ha avisado que "no hay remodelación posible que salve a este gobierno", un tripartito que ve "asolado por la corrupción" y ante "lo único que le queda a Puig es dejar de arrastrarse y convocar elecciones para salvar de esta agonía a los ciudadanos".

Por contra, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas se ha limitado a defender que los cuatro consellers de la coalición "lo están haciendo bien" y no hay que cambiar a ninguno, mientras la síndica de UP, Pilar Lima, ha asegurado que tanto Rosa Pérez Garijo (Transparencia) como Héctor Illueca (Vivienda) están "consolidados". "Lo que haga Puig en la parte socialista no podemos valorarlo políticamente", ha zanjado.