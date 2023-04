La oposición no confía en el anuncio de las 50.000 viviendas de la Sareb y Compromís critica que "llega tarde"

Unides Podem reivindica que lleva años defendiendo la medida y el PSPV reprocha al PP que critique la norma "antes de conocerla"

La oposición ha mostrado reticencias al anuncio de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible al considerar que "si en cuatro años no han sacado ninguna vivienda, nadie se puede creer que en cinco meses lo vayan a hacer" y Compromís ha criticado que el anuncio "llega muy tarde".

Mientras, en declaraciones antes de la Junta de Síndiques, Unides Podem y el PSPV han dado apoyo a la medida: Ferran Martínez (UP) ha reivindicado que su formación lleva defendiéndola desde la aparición de Podemos en 2014 y Carmen Martínez (PSPV) ha indicado que es "muy buena noticia" y ha criticado al PP porque "antes de conocer la norma ya se ha puesto a criticarla".

De hecho, Miguel Barrachina (PP) ha lamentado que "son muchos anuncios y cero viviendas después de ocho años en el Consell sin hacer ni una vivienda protegida". "Tendremos que saber cuántas de estas viviendas están ocupadas. Del parque público hay 1.600 viviendas púbicas ocupadas de forma ilegal. La gestión de la vivienda en la Comunitat valenciana es una catástrofe", ha aseverado.

"Hay que pedir rigor y menos anuncios. Puig debe dejar de obligar a pagar el 10% en impuestos en la adquisición de una vivienda" y indicado que el candidato del PP, Carlos Mazón, ha propuesto rebajar este tributo al 3%. "Esto sí que es efectivo al igual que avalar la compra. Todas estas son medidas efectivas que sí que activan la compra de vivienda y favorecen el acceso de los jóvenes", ha manifestado.

Mientras, desde Ciudadanos, Fernando Llopis ha criticado que "si en cuatro años no han sacado ni una sola vivienda, nadie se puede creer que en cinco meses lo vayan a hacer". Para el diputado, "son recursos que no existen y prometen viviendas que muchas veces no se pueden ocupar".

En este sentido, Llopis ha defendido la propuesta de CS para los jóvenes "que les garantice con su pensión, tras un mínimo de cinco años cotizados, el acceso a una vivienda". "Pedro Sánchez nos está intentando engañar", ha denunciado el portavoz adjunto.

"LA LEGISLATURA DE LA VIVIENDA"

Por parte del PSPV-PSOE, Carmen Martínez ha defendido que es "muy buena noticia" la puesta a disposición de estas viviendas, de las que se calcula que el 20% están en la Comunitat Valenciana, y ha indicado que ya se pactó en su momento poner 500 viviendas de la Sareb a disposición de alquiler.

Para Martínez, la próxima será la "legislatura de la vivienda". Además, ha criticado que el PP "antes de conocer la norma ya se ha puesto a criticarla" y les ha reprochado que "ahora se llenan la boca de no sabemos bien qué": "Son ejemplo de especulación inmobiliaria".

Por parte de Unides Podem, Ferran Martínez ha reconocido el "cambio de posición muy repentino del PSOE", que llevaba años mostrando su "negativa" a esta propuesta, por lo que ha indicado: "Habrá que preguntarle a ellos si es electoralista". No obstante, se ha alegrado de que "la faena tenga frutos".

Sin embargo, ha indicado que si esta medida se hubiera puesto en marcha antes, se habría podido afrontar la subida de los precios del alquiler con más viviendas públicas.

Por parte de Compromís, Papi Robles ha indicado que este anuncio "llega tarde" y "es importante y urgente que sean efectivas ya". En este sentido, ha incidido en su propuesta de un Plan Edificant de vivienda ya que estamos en un momento de "emergencia" habitacional de la que "no se puede huir".

Por ello, ha dado la bienvenida a la medida, y ha alertado de las propuestas del PP que "vuelven a repetir como propuestas estrella" las que originaron la burbuja inmobiliaria. "Este nuevo PP recuerda de manera reiterada al antiguo PP".