Cs se opone a los indultos en su programa y llama a "restaurar la convivencia"

Reducirán al 9,5% el tramo autonómico del IRPF a rentas de hasta 12.450 euros anuales

Cs ha garantizado en su programa electoral de cara a los comicios catalanes del 14 de febrero que se opondrán a la concesión de indultos a los presos del 1-O y que trabajarán para "restaurar la convivencia y unir a los catalanes, porque el 'procés' ha basado su existencia en promover la división y hasta el odio".

"Sánchez, Iceta e Illa no pueden lanzar el mensaje de que aquí no ha pasado nada o que lo sucedido en septiembre y octubre de 2017 no tiene importancia, solo porque necesiten el apoyo de Rufián en el Congreso o quieran gobernar con ERC en Cataluña", apunta la formación en el programa electoral, recogido por Europa Press.

El partido naranja ha reprochado al PP y al PSOE haber hecho pactos y tener complicidad con "los gobernantes separatistas, que pisotearon los derechos y libertades durante décadas" de los catalanes no independentistas.

En el programa, Cs también ha asegurado que impedirán que los políticos independentistas condenados o que estén en el extranjero puedan presentarse a las elecciones y ocupar cargos públicos, "incluso aunque fuesen indultados por Sánchez e Illa".

Han garantizado que dedicarán "todo el dinero malgastado por los nacionalistas en el 'procés'" a financiar medidas para la protección del empleo y servicios públicos de Cataluña; y que realizarán una auditoría integral independiente del gasto público para incrementar su eficiencia y ahorrar en gasto superfluo.

Además, han afirmado que reducirán el número de consellerias, altos cargos y asesores; que identificarán las duplicidades administrativas y que suprimirán los organismos y entidades que resulten "innecesarios --especialmente los que sólo se crearon para sostener la causa independentista--".

PANDEMIA

Cs ha prometido que exigirán al Gobierno un Plan Nacional de Vacunación con criterios comunes y coordinados con las comunidades autónomas --"lo que el señor Illa se ha negado a impulsar"-- y que garantizarán la transparencia durante todo el proceso de vacunación y sancionarán a los que no cumplan los protocolos.

También han asegurado que reforzarán el personal sanitario dedicado a la vacunación "para garantizar vacunas en horario de mañana y de tarde durante todos los días"; y que facultarán a las farmacias y a las mutuas de trabajo para realizar cribados de Covid-19 y participar en las labores de rastreo de contagios.

El partido naranja ha afirmado que en el ámbito laboral reclamarán que los ERTE se extiendan como mínimo hasta el próximo verano; e impulsarán ayudas directas del 75% de la facturación perdida a pymes y autónomos, y ayudas de hasta 4.000 euros para el pago del alquiler de locales.

En un ámbito más económico, Cs ha prometido reducir progresivamente el IRPF del 12% al 9,5% aplicable a las rentas de hasta 12.450 euros anuales, en el tramo autonómico del impuesto; y revertir el "sablazo" del impuesto de sucesiones y reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales.

EDUCACIÓN

En educación, Cs asegura que garantizarán todas las medidas de higiene y prevención para garantizar una educación "segura y presencial siempre que sea posible", con mascarillas y geles; que harán efectiva la bajada de ratios hasta no más de 20 alumnos por aula en primaria y secundaria; y que dotarán de tabletas con conexión a Internet a los alumnos.

Aseguran que implantarán el modelo de escuela trilingüe, con el castellano y el catalán como "lenguas de enseñanza en igualdad de condiciones", así como el inglés para que los alumnos puedan alcanzar un nivel C1 al final de bachillerato o de un ciclo superior de FP; y harán gratuita la Educación Infantil de 0 a 3 años.

OTRAS MEDIDAS

Han afirmado que incrementarán el número de viviendas sociales hasta el objetivo de alcanzar el 15% del total del parque de vivienda de Cataluña; y que garantizarán el reconocimiento automático del Ingreso Mínimo Vital a los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

También incrementarán el presupuesto público en I+D+I hasta alcanzar el objetivo europeo del 2% del PIB; e impulsarán el Corredor Ferroviario del Mediterráneo como infraestructura de transporte estratégica.

Por último, han dicho que reformarán el Código de Consumo de Cataluña para eliminar las "injustas restricciones lingüísticas y las multas a las empresas, comercios y autónomos que no rotulan en catalán".