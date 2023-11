OPAs reprochan a Junta su actuación en la EHE, urgen a cerrar filas en la PAC y afean a Mañueco por citarles en enero

Las Organizaciones Agrarias Profesionales (OPAs) han escenificado ante la Junta su malestar por el procedimiento y la cuantía de las ayudas a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), han apremiado al Ejecutivo autonómico a cerrar el borrador sobre la flexibilización de la PAC para elevarla al Ministerio y han afeado al presidente Alfonso Fernández Mañueco por citarles en enero.

"Entrábamos muy cabreados y salimos muy cabreados". Así ha resumido el secretario general de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, la postura de las organizaciones agrarias tras la reunión del Consejo Regional Agrario que se ha celebrado hoy en Valladolid y que refleja el sentir de las OPAs con representatividad en este órgano.

Para Palacín, se ha avanzado "muy poco". "No entiendo el ritmo de trabajo que tiene esta Consejería", ha lamentado ya que, a su juicio, "pasan los meses" y se sigue sin "postura común" para flexibilizar la PAC. "Ha pasado mes y medio desde el último Consejo Agrario y lo único que tenemos es un borrador", ha incidido.

En este sentido, el secretario general de UPA, Aurelio González, ha reclamado al Ejecutivo autonómico ser "más activo" para exigir unas medidas acordes a la agronomía y meteorología de la Comunidad. Un argumento que el secretario general de COAG CyL, Lorenzo Rivera, ha compartido para exigir un "frente común" con comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. "Pero tenemos un ministro en funciones y el que entre empezará a coger el aire a esto en enero", ha lamentado.

Por su parte, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha avanzado que el 20 de noviembre volverá a haber una reunión para consensuar el documento que, insiste, tiene que recoger las características específicas de Castilla y León. "El borrador recoge nuestras reivindicaciones y ahora hay que confiar en que el Ministerio haga fuerza para poder parar estas medidas", ha subrayado.

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA

Las críticas se han elevado a la hora de analizar las ayudas concedidas por la Junta para la EHE y que se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León el próximo 14 de noviembre. Así, Aurelio González ha señalado al presidente de la Junta por reunirse "con cuatro ganaderos con prisa y sin conocer el problema". "Ahora nos va a tocar a las OPA solucionar los errores de la convocatoria que ya se están viendo y que anticipamos", ha espetado el representante de UPA.

Al hilo de estas palabras, Palacín ha afeado a Mañueco por "insultar" a las OPAs, saltarse "su propia Ley Agraria" y "reírse del 70 por ciento de los agricultores de Castilla y León" que fueron los que votaron en las últimas elecciones al campo.

Para Rivera, las cuantías son "insuficientes" en este apartado, con un presupuesto que se debía haber elevado a los diez millones para que estas ayudas fueran "similares a las de los ataques del lobo" ya que no cubren, en sus palabras, el "50 por ciento de los gastos por la muerte de una vaca, ni el 30 por ciento de lo que suponen los gastos clínicos" en las reses afectadas.

No obstante, tal y como ha explicado Donaciano Dujo, la Junta se ha comprometido a que los ganaderos que no entran en el plazo marcado por el Ejecutivo autonómico --aquellos que han declarado la enfermedad o la muerte de sus animales entre el 28 de agosto al 15 de octubre-- puedan presentar alegaciones con el objetivo de que "no haya ganadero afectado sin ayuda". Unas subvenciones, no obstante, que no se cobrarían hasta el próximo ejercicio, han apuntado las OPAs.

Por último, han recogido con recelo el anuncio de que Mañueco les recibirá el próximo mes de enero. En este sentido, Aurelio González ha sido el más crítico al deslizar que, llegado el momento, valorarán si "merece la pena ir". "Que no tenga hueco hasta enero, es criticable, aunque nuestra obligación es acudir", ha añadido el representante de UCCL.

Más se ha extendido Donaciano Dujo, que ha añorado la interlocución que había años atrás. "Antes nos convocaban una o dos veces al año de forma directa para tener de primera mano los problemas del campo y las soluciones que se podían plantear. Ahora hemos tenido que pedir nosotros esa reunión por carta y nos recibe tres meses después... Se califica por sí mismo. El presidente debe reconsiderar su posición con un sector tan importante para Castilla y León como el nuestro", ha zanjado.