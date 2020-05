La ONU pide apoyo para el nuevo primer ministro de Irak ante la confluencia de crisis a las que se enfrenta

La coordinadora humanitaria se muestra "positivamente sorprendida" de cómo ha gestionado el país la pandemia

En Irak, el coronavirus es una crisis más de las numerosas a las que debe hacer frente el nuevo primer ministro, Mostafa al Kazemi, en un país al que la bajada de los precios del petróleo ha llevado a una situación muy complicada cuando aún estaba dando los primeros pasos para recuperarse de la lucha contra Estado Islámico.

"Es una crisis sobre una crisis sobre una crisis", resume la coordinadora humanitaria de la ONU en el país, Marta Ruedas, que destaca que tras meses de "crisis política y de confianza" de la población, cuyas manifestaciones masivas en octubre y noviembre forzaron la dimisión del primer ministro Adel Abdul Mahdi, el nuevo jefe del Gobierno toma las riendas en un momento de crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo.

"El 92 por ciento del presupuesto nacional viene del petróleo", resalta Ruedas en declaraciones a Europa Press, así que esta "crisis fiscal será lo primero a lo que tendrá que hacer frente". Los ingresos por el petróleo pasaron de 6.000 millones de dólares en febrero a 1.400 millones en abril.

El coronavirus está generando también a su vez "efectos económicos y sociales" por las medidas adoptadas para frenar su propagación, de ahí que la población esté reclamando, entre otras cosas "más empleo", sin embargo el Gobierno tendrá que reducir el número de empleados gubernamentales lo cual "será un problema bastante grave", adelanta, subrayando que sigue habiendo protestas.

Además, añade Ruedas, la pandemia ha traído consigo subidas de precios y problemas de abastecimiento no solo de productos sino también de semillas y otros insumos necesarios para la agricultura y la industria lo cual plantea un panorama incierto para los próximos meses, habida cuenta que el sector agrícola está paralizado.

Según datos de la ONU, en la última semana de abril se produjo una subida del 3 por ciento en los precios del arroz y la harina de trigo, si bien en la provincia de Anbar, el precio del arroz aumentó un 100 por ciento, la harina un 50 por ciento y el aceite vegetal un 20 por ciento con respecto a la semana anterior. En Nínive, el arroz también duplicó su precio.

Aunque, por ahora, en nueve de cada diez hogares hay un consumo aceptable de alimentos, el en el 42 por ciento de ellos ya se están adoptando estrategias para limitar el consumo, como que los adultos coman menos (33 por ciento), reducir el número de comidas (21 por ciento), la cantidad de alimentos (20 por ciento) o adquirir productos más baratos (17 por ciento).

En la actualidad, hay unos 4,1 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, de las que algo menos de la mitad son niños, mientras que hay unos 1,3 millones de desplazados internos en el país como resultado del conflicto con Estado Islámico.

Dada la previsión de que la economía se contraiga un 9,7 por ciento en 2020, se espera que las tasas de pobreza aumenten en un 40 por ciento. "Por ahora tenemos fondos para apoyar a la población vulnerable prevista pero si se duplica veremos a ver qué ocurre", alerta Ruedas, al tiempo que reconoce que seguramente otro de los aspectos que se verá afectado será el de la reconstrucción, ya que el Gobierno no tiene fondos y seguramente los que llegan de la comunidad internacional también se vean reducidos en las circunstancias actuales.

BUENA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Por otra parte, la coordinadora humanitaria de la ONU se ha mostrado "sorprendida positivamente" por el modo en que las autoridades iraquíes han respondido frente a la COVID-19 teniendo en cuenta en que no es un país que estuviera bien preparado. "Tomaron medidas fuertes y tempranas y por flojo que fuera el sistema de salud no se ha visto sobrepasado", ha celebrado.

Irak ha registrado hasta la fecha algo más de 3.000 contagios y 115 víctimas mortales. "Francamente me temía lo peor", admite Ruedas, dado que el país comparte una amplia frontera con Irán, uno de los países más afectados inicialmente por el coronavirus, pero han logrado controlarlo "bastante bien" y al final "ha habido relativamente pocos casos.

Así las cosas, la responsable de la ONU tiene claro que ha llegado el momento de que el nuevo Gobierno iraquí "tome decisiones que han sido aplazadas hasta ahora y que, aunque difíciles, pondrán la economía y la gobernabilidad en una base más sostenible de la que ha tenido hasta ahora".

Por otra parte, apela a la comunidad a dejar de pensar que Irak, al tratarse de un país con ingresos altos, no necesita apoyo. "Este no es el momento de aflojar porque con las dificultades que tiene el nuevo primer ministro por delante si no hay ese grado de solidaridad difícilmente va a poder dar ni el primer paso", advierte Ruedas.