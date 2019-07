La ONU denuncia una "carnicería" en la ofensiva en Idlib y pide a la comunidad internacional "que haga algo"

Critica el elevado número de ataques contra objetivos civilesCifra en 450 los civiles muertos desde el inicio de la ofensiva militar en abril

El coordinador para Asuntos Humanitarios y Respuesta de Emergencia de Naciones Unidas, Mark Lowcock, ha denunciado este martes la "carnicería" en el marco de la ofensiva del Ejército de Siria contra la provincia de Idlib (noroeste) y ha reclamado a la comunidad internacional "que haga algo".

En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Lowcock ha resaltado que los ataques de las tropas sirias, respaldadas por Rusia, "han causado una carnicería en la llamada 'zona segura' de Idlib".

Así, ha subrayado que los datos de la ONU indican que al menos 450 civiles han muerto desde el inicio de la ofensiva a finales de abril, incluido más de un centenar durante las últimas dos semanas. "Muchos cientos más han resultado heridos. Más de 440.000 han resultado desplazados", ha lamentado.

Lowcock ha manifestado que "decenas" de civiles han muerto o resultado heridos a causa de los ataques por parte del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, vinculado a Al Qaeda y el principal de los grupos armados que operan en Idlib.

Durante su comparecencia ha relatado una reciente conversación por videoconferencia con Mohamed Abrash, un médico del Hospital Central de Idlib, afectado por dos bombardeos en los días previos, uno de los cuales alcanzó una instalación ginecológica.

En este sentido, ha destacado que el centro está incluido en la lista de instalaciones protegidas de la ONU y ha denunciado los reiterados ataques contra este tipo de infraestructuras. "Todo el mundo sabe dónde está (el hospital)", ha lamentado.

"Hablé con él porque dos días antes, el 24 de julio, cinco jóvenes hermanas fueron llevadas a su hospital en ambulancia. Su casa había sido alcanzada por una bomba lanzada por un avión de guerra", ha manifestado.

"Todos han visto las fotografías de las dos hermanas más jóvenes, fueron impresas en las portadas de periódicos de todo el mundo. Rauan, de tres años y enterrada por los escombros, llena de polvo y agarrando la camiseta de su hermana bebé Tuka, en un intento desesperado de evitar que cayera a la muerte por el precipicio en el que la bomba convirtió las plantas superiores de su casa", ha dicho. La niña de tres años murió a causa de las heridas sufridas, al igual que su madre y otra de sus hermanas.

En este sentido, ha denunciado el impacto del conflicto sobre los civiles y ha detallado que las informaciones que maneja la ONU incluyen casos de "campaña de bombardeos destinados a una política de tierra quemada", entre cuyos ejemplos ha puesto el caso de la localidad de Kafr Nabuza.

"Casi todos los edificios fueron destruidos en un periodo de tres meses. Imágenes por satélite como esas muestran 17 localidades casi completamente destruidas o vaciadas", ha denunciado, antes a agregar que desplazados de Idlib con los que ha hablado le han dicho que los bombardeos son "diarios".

De esta forma, ha hecho hincapié en que, si bien HTS está reconocido como un grupo terrorista por la ONU, "las estimaciones sugieren que hay cien civiles por cada combatiente", rechazando así la argumentación de Damasco y Moscú de la lucha antiterrorista para justificar una ofensiva a gran escala.

"Hay un millón de niños en esta zona de Siria, muchos de ellos forzados a huir con sus familias desde otras zonas del país", ha resaltado. "No hay carencia de información sobre Idlib. Sabemos exactamente lo que ha estado pasando durante los últimos tres meses", ha reiterado.

Por todo ello, ha criticado que el Consejo de Seguridad "ha ignorado todos los llamamientos previos". "Saben lo que está pasando y no han hecho nada durante 90 días mientras la masacre sigue ante nuestros ojos", ha lamentado.

"¿Van a encogerse de hombros, como dijo (la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) Michelle Bachelet? ¿O van a escuchar a los niños de Idlib y hacer algo al respecto?", se ha preguntado.

BOMBARDEOS CONTRA INSTALACIONES CIVILES

Lowcock ha enumerado además el proceso de entrega de información sobre instalaciones civiles --como hospitales y escuelas-- a las partes en conflicto y ha dicho que es "extremadamente importante" saber si estos datos están siendo usados para proteger o para atacar esto lugares.

"Como saben, he pedido a Rusia que aclare qué hace con la información que le damos. Sigo esperando a recibir aclaraciones", ha dicho, antes de añadir que la ONU ha recibido una "respuesta formal" por parte del Gobierno turco en este sentido.

De esta forma, ha lamentado que "pese a los esfuerzos (...) para evitar ataques contra objetos civiles y trabajadores humanitarios (...) el sistema no está siendo efectivo a la hora de ayudar a proteger a los que lo usan". Lowcock ha desvelado contactos con organizaciones humanitarias "para determinar de nuevo si deben seguir dando información a las partes sobre nuevos lugares o movimientos humanitarios".

Asimismo, ha recalcado que se entregará información sobre este mecanismo a una comisión de investigación sobre "potenciales violaciones". Un total de diez miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han pedido al secretario general del organismo, António Guterres, abrir unas investigaciones sobre los ataques contra instalaciones médicas apoyadas por Naciones Unidas.

Lowcock ha rechazado además el contenido de la carta recientemente enviada por el enviado de Siria ante la ONU, Bashar al Yaafari, en la que sostuvo que 119 hospitales y centros médicos "han quedado fuera de servicio desde que fueran tomados por grupos terroristas".

"Ya no cumplen su función original y no pueden ser considerados hospitales, centros sanitarios o siquiera 'objetos civiles' bajo el Derecho Humanitario", sostuvo en su misiva. Lowcock ha recalcado que la ONU tiene datos que demuestran que eso no es cierto.

AYUDA A SEIS MILLONES DE PERSONAS

Lowcock ha manifestado que "más de seis millones de personas en Siria han recibido ayuda humanitaria entre enero y mayo de este año", con una media de 2,9 millones de beneficiarios cada mes. "El 85 por ciento de toda la ayuda llegó a zonas de gran necesidad", ha destacado.

"Algunas informaciones recientes apuntan a que la ayuda humanitaria sólo llega a zonas no controladas por el Gobierno. Eso no es cierto. De hecho, la mayoría de los que recibieron ayuda de la ONU están en zonas controladas por el Gobierno", ha explicado.

En este sentido, ha dicho que medio millón de personas han recibido ayuda humanitaria en el sur de Siria "pese al aumento de la inseguridad en los últimos meses", antes de expresar su preocupación por las 24.000 personas que residen aún en el campamento de desplazados de Rukban, cerca de la frontera con Jordania. "Pido nuevamente acceso para llegar a ellas", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que 734.000 personas han recibido ayuda mensual en el noreste del país, incluidos los 70.000 civiles que residen en el campamento de Al Hol, la mayoría llegadas de las zonas de la provincia de Deir Ezzor (este) donde las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) derrotaron al grupo yihadista Estado Islámico en su último bastión.

"Pido nuevamente a todos los estados miembro que repatrien a sus civiles y tomen todas las medidas necesarias para evitar que queden apátridas", ha puntualizado, al tiempo que ha reclamado rebajar las tensiones en la zona fronteriza con Turquía "para evitar acciones que puedan causar más desplazamientos, víctimas y sufrimiento".

Por último, ha confirmado que las agencias humanitarias han incrementado "de forma significativa" las operaciones de entrega de ayuda transfronteriza, especialmente en la zona norte de Idlib. "Este mes, la ayuda transfronteriza busca entregar alimentos a 1,2 millones de personas", ha zanjado.