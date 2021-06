ONG piden flexibilizar los requisitos en la reforma de la ley de extranjería

Representantes de las entidades sociales que acompañan a las personas extranjeras en España han pedido a la secretaría de Estado de Migraciones flexibilizar el Reglamento de Extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes tras la pandemia.

Representantes de seis ONG se han reunido este viernes con el director general de Migraciones, Santiago Yerga, y le han trasladado una propuesta conjunta para que la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería (RELOEX) dé respuesta urgente a la situación de desprotección de miles de personas extranjeras y que se ha visto agudizada a causa de la pandemia.

Han denunciado que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año a jornada completa.

La ley de extranjería y su reglamento establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social.

Los principales problemas que encuentran estas organizaciones se refieren al desarrollo del reglamento, que condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica.

Esto deja en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante, "truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española".

Por eso, durante el encuentro las organizaciones han urgido al Gobierno a simplificar y flexibilizar determinados supuestos del reglamento.

Esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para adecuar la norma a los estándares de derechos humanos, facilitar que las personas extranjeras puedan llegar España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias y garantizar que las que están en España obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo.

En el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados: adecuación de la normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos, establecimiento de vías legales y seguras, autorizaciones de residencia y trabajo, y el problema de la irregularidad sobrevenida.