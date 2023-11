ONG acusan al juez de Tsunami de atribuir falsamente terrorismo como en Egipto o Turquía

Las ONG NovACT e Irídia han denunciado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha intentado "interferir" en la negociación sobre la amnistía al atribuir "falsamente" terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, como ocurre en países como Egipto, Turquía o Marruecos con la disidencia política.

Así lo han asegurado en una rueda de prensa en el Parlament el director de la ONG en defensa de los derechos humanos NovACT, Luca Gervasoni, y la portavoz de Iridia, Anaïs Franquesa, tras reunirse en la cámara catalana con representantes de ERC, CUP y En Comú Podem para presentarles su informe "No me llames terrorista si no lo soy".

Según Franquesa, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Catellón de dirigir la investigación por terrorismo sobre Tsunami al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de personas busca "interferir" en la negociación política sobre la amnistía y la investidura, lo que supone una "injerencia" del poder judicial sobre el legislativo.

En la misma línea, Gervasoni ha advertido de que las "falsas acusaciones de terrorismo" están reforzando una "peligrosa tendencia" en la magistratura española, que también se da en países como Egipto, Turquía y Marruecos, donde se persigue a la disidencia y se criminaliza la protesta con acusaciones por terrorismo.

Pese a que la cifra de acusaciones por terrorismo es "mucho menor" en España que en estos países mediterráneos, ha aclarado el director de NovACT, supone una "tendencia al alza", ya que la última década se ha empezado a "generalizar", en casos como los CDR de la "operación Judas", artistas como Valtònyc o Pablo Hasél y grupos ecologistas.

En muchos casos, la acusación queda en nada en la esfera penal, ha precisado Gervasoni, pero provoca un enorme "estigma social" para las personas y movimientos" acusados falsamente por terrorismo.

Según Franquesa, el caso de Tsunami es un "ejemplo más" de criminalización de la protesta, en el que se considera terrorismo la movilización social masiva, pese a que en el caso de esta organización su objetivo era pedir una negociación, con el lema "Sit and Talk" (Siéntate y habla).

Para Franquesa, el juez García Castellón ha incurrido en su auto en una argumentación "absolutamente delirante" donde intenta responsabilizar a personas concretas, que no se sabe si estaban durante la protestas o que se sabe que no estaban, de las lesiones que sufrieron algunos manifestantes o algunos policías e incluso de la muerte "accidental" de un turista que sufrió un infarto en el aeropuerto del Prat.

Y todo ello, ha agregado, cuatro años más tarde de que ocurrieran los hechos, con el objetivo de "interferir" en la negociación política sobre la amnistía y la investidura.