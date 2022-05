One of Us: Líderes políticos y sociales de todo el mundo se reúnen en Bruselas en defensa de la vida

Las organizaciones que conforman la Federación Europea 'One of Us', la plataforma que preside Jaime Mayor Oreja, organiza este sábado 7 de mayo una convención internacional en Bruselas que girará en torno a la defensa de la vida. La cita, promovida desde la Comisión Europea, tiene como propósito escuchar las voces de los ciudadanos europeos para abordar los retos y oportunidades que el Viejo Continente tiene en el horizonte.

El evento lleva por lema 'Por nuestro futuro: Europa fiel a la dignidad humana' y contará con la asistencia de líderes políticos y sociales de todo el mundo en defensa de la familia, la vida y la libertad en Europa. Las conclusiones se presentarán el 9 de mayo.

"EUROPA NECESITA UN CAMBIO DE RUMBO"

"Millones de ciudadanos de todos los países europeos nos movilizaremos porque no nos resignamos a la profunda injusticia de hacer del aborto un derecho, y menos para que sea parte de la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa", ha señalado Mayor Oreja en la víspera del encuentro.

“Tratar de incluir al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como ha propuesto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conduce a nuestro continente hacia la nada. Es un suicidio”, ha asegurado Mayor Oreja que considera que “en lugar de configurar una Europa basada en la conciliación de valores, Macron prefiere seguir rompiendo a nuestra sociedad”.

Estamos en un punto de inflexión donde Europa necesita un cambio de rumbo: “La brutal decisión del presidente Putin y la guerra en Ucrania nos obliga a rearmarnos moralmente para saber apreciar la dimensión religiosa y espiritual de nuestro continente", ha asegurado el impulsor de esta alternativa cultural que busca servir de brújula para recuperar la dirección perdida.

"Los jóvenes están sedientos de compromiso político destinado a proteger a las mujeres y los niños por nacer de la tragedia del aborto", añade por su parte Marina Casini, presidenta del Movimiento Italiano por la Vida y miembro de la federación.

Queremos denunciar la estigmatización que sufren los ciudadanos comprometidos con este derecho fundamental

Sobre esta cuestión, Thierry Villéjegu, director de la Fundación Jerome LeJeune (Francia) y vicepresidente de One of us, ha señalado que la Conferencia para el Futuro de Europa se presenta como la ocasión ideal para abrir el debate sobre el futuro de la vida. “Queremos denunciar la estigmatización que sufren los ciudadanos comprometidos con este derecho fundamental".

Villéjegu ha pedido además que “se deje de maltratar a Estados miembros como Polonia, el cual es estigmatizado por su legislación en defensa la vida humana durante el periodo de gestación: “Pedimos que Europa haga posible un futuro abierto a la vida, a la libertad de conciencia, al respeto de la dignidad de la persona, a la diversidad cultural y a la libertad de pensamiento” .

Finalmente, Jeanne, miembro de 'One of us' en representación de los jóvenes europeos, se pregunta “¿Cómo quiere Europa escuchar a sus ciudadanos en una consulta de este tipo si no nos escucha a nosotros, la mayor iniciativa europea?”. La juventud se muestra comprometida pero no escuchada, por eso pedimos hoy que la Unión Europea considere nuestras peticiones”.

DOS EJES

La iniciativa ciudadana One of Us, que representa a más de 40 asociaciones y cuenta con 1,7 millones de firmas a su favor, elevará la voluntad de decenas de movimientos provida en una sesión que tiene prevista dos ejes: la voz de la vida en Europa y la urgente necesidad de llevar a cabo un ‘rearme moral’ en el continente, exponiendo los fundamentos culturales de la UE atacados hoy por diferentes lobbies e ideologías.

Las personas interesadas en seguir la Convención Europea de la Plataforma One of us prevista para hoy a las 11h, pueden hacerlo a través de este enlace.