La OMS declara el fin de la emergencia sanitaria internacional por mpox

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, dado el descenso de casos a nivel mundial.

"Ayer se reunió el Comité de Emergencia para el mpox y acordó un nuevo plan, y me recomendó que el brote internacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial", ha anunciado el director general de la OMS.

Sin embargo, ha advertido que, da igual que con la Covid-19, "eso no significa que el trabajo haya terminado".