Òmnium, a Sánchez: Decir no a la amnistía es oponerse al "clamor mayoritario"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "decir no a la amnistía" significa oponerse al "clamor mayoritario" de la ciudadanía de Cataluña.

Òmnium ha iniciado este sábado una recogida de firmas en la calle, en diferentes puntos de Cataluña, a favor de la amnistía para los encausados del 'procés', según ha informado la entidad en un comunicado.

Después de que ayer viernes el Parlament aprobara una resolución en la que insta a las Cortes a impulsar una ley de amnistía, Mauri ha lanzado una advertencia a Sánchez y los socialistas, que sostienen que esa vía no tiene cabida en la Constitución.

"Que Pedro Sánchez tenga claro que no estará diciendo 'no' a unos partidos u otros, estará diciendo 'no' al clamor mayoritario de la ciudadanía de nuestro país, que reclama la amnistía y el derecho a la autodeterminación", ha afirmado el vicepresidente de Òmnium.