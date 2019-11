Òmnium y entidades piden que la comisaría de Via Laietana sea "espacio de memoria antifranquista"

Lamentan que el edificio de la Jefatura de Policía en Barcelona "escenifica lo más oscuro de la dictadura"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y representantes de una cincuentena de entidades de memoria histórica han reclamado este martes reconvertir la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana de Barcelona en un "espacio de memoria de la represión y la lucha antifranquista".

Así lo han manifestado en una rueda de prensa conjunta a la que, además de Òmnium, ha participado la directora de la fundación Cipriano Garcia, Rosa Sans; el presidente de la Fundació Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, Carles Vallejo, y el presidente de la Fundació Irla, Josep Huguet, acompañados de miembros del resto de entidades.

Tras constatar que no es casualidad que celebren el acto el 20 de noviembre, 44 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, Mauri ha lamentado que "aún exista un centro de detención en el centro de Barcelona que escenifica lo más oscuro de la dictadura, y que sigue representando unas prácticas policiales inadmisibles en democracia".

"HAY QUE PASAR PÁGINA"

"Hay que pasar página", ha pedido Mauri, que ha reclamado el cierre de la Jefatura y reconvertirla en un espacio que no olvide el pasado y explique a las futuras generaciones lo que pasó entre sus muros.

El presidente de la Fundació Irla, Josep Huguet, ha recordado que el 1 de junio de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que, pese a no ser de obligado cumplimiento, pedía crear en el edificio de Via Laietana "un memorial contra la impunidad de la tortura y un centro documental y archivo", pero ha lamentado que dos años después no haya un compromiso real del Gobierno para impulsarlo.

Desde la Fundació Catalana de Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo, que fue torturado en la comisaría de Via Laietana, considera que "representa el equivalente a lo que la sede de la Gestapo en Lyon, que está señalizada y memorializada", y considera que su reconversión es el último escalón que falta tras haberlo conseguido en otros espacios como el Fossar de la Pedrera, La Model, el Castell de Montjuïc y el Camp de la Bota.

La directora de la fundación Cipriano Garcia, Rosa Sans, ha apuntado que "es un buen día para recuperar la memoria histórica y para profundizar en valores democráticos" al constatar que es el primer aniversario de la muerte del dictador fuera del Valle de los Caídos.