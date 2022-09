Òmnium defiende incorporar nuevas voces al debate estratégico independentista

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha hecho un llamamiento a "abrir un nuevo ciclo" que permita abordar al resolución del conflicto catalán y ha defendido públicamente incorporar a "nuevos agentes" al debate sobre la estrategia independentista.

Òmnium ha congregado al conjunto del independentismo en su acto político en el paseo Lluís Companys de Barcelona, bajo el Arco del Triunfo, el único acto de la Diada de hoy al que han asistido tanto el presidente del Govern, Pere Aragonès, como la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, además del ejecutivo catalán en su conjunto y los principales partidos del movimiento.

Todo ello en una Diada a la que el movimiento independentista llega especialmente dividido tras la decisión de Aragonès de no asistir a la manifestación independentista de esta tarde convocada por la ANC, y tras el enfrentamiento abierto entre la entidad y ERC.

"Mientras no seamos capaces de concertar objetivos estratégicos compartidos, no podremos salir de esta fase de parálisis. Antes de que se consolide esta tendencia autodestructiva, que solo trae frustración, tenemos que revertirla", ha afirmado Antich en su discurso ante los principales dirigentes independentistas.

Antich ha lanzado, asimismo, una advertencia contra las "tentaciones populistas de la antipolítica", a la par que ha indicado que ningún pueblo "puede decidir su futuro sin instituciones o partidos", en una crítica velada a la ANC.

El presidente de Òmnium ha arrancado su intervención cargando contra los enfrentamientos entre partidos: "¿Por qué tanta energía en confrontarnos con quienes tenemos al lado, con cómplices y aliados, en lugar de hacerlo con quien tenemos delante?".

Para Òmnium, el movimiento independentista necesita "un nuevo marco estratégico", que no pasa por "recuperar fórmulas que no han funcionado" sino por incorporar, al debate estratégico, "nuevos agentes" que hasta ahora no han participado en él.

"Es muy sencillo: la fórmula de estos cinco años ya no sirve. Nos hacen falta nuevas maneras, nuevas sensibilidades y nuevas voces, sólo así podremos aspirar a la independencia", ha enfatizado Antich, que asumió la presidencia de Òmnium Cultural el pasado 26 de febrero, en sustitución de Jordi Cuixart.

Aunque Antich no ha concretado de manera explícita a qué nuevos "agentes" se refería en su discurso, sí que se ha referido a "la juventud organizada".

"Tenéis que poder asumir el protagonismo que os habéis ganado. Nos hace falta vuestra mirada fresca y sin mochilas", ha subrayado.

Con todo, Antich ha indicado que Òmnium no quiere "aleccionar a nadie" ni "tener razón", sino hacer "de puente entre sensibilidades diversas".