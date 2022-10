Òmnium Cultural pide que el independentismo abandone la dinámica de reproches

Òmnium Cultural solicita a las formaciones independentistas que "abandonen la dinámica de reproches" en la que se encuentran, tras la salida de Junts del Gobierno catalán, y que inicien un nuevo ciclo para "tejer una estrategia conjunta".

En el artículo "Menos ruido, más voces" que firman este lunes en El Periódico Xavier Antich y Mònica Terribas", presidente y vicepresidenta de Òmnium Cultural, ambos indican que el independentismo vive "un momento complejo, donde nosotros no abonaremos una dinámica de bandos ni señalaremos culpables".

Advierten no obstante que "si alguien pretende apropiarse del patrimonio del 1-O es que no ha entendido la naturaleza transversal del movimiento", y que "las actitudes partidistas y las luchas por una hegemonía" no llevan "ni a la independencia ni a ninguna parte".

En este sentido, abogan por "cambiar la situación y salir de la fase de bloqueo para poder avanzar" y remarcan que para ello hace falta "restablecer la generosidad, el respeto y el reconocimiento recíproco", así como "incorporar nuevas sensibilidades y nuevas voces, también de la ciudadanía organizada, para participar en la solución del problema".

"Hablamos de tejer una estrategia conjunta y esto solo es posible si se abandona la dinámica de reproches y se trabaja con plena conciencia por los retos donde hay en juego el futuro del país", indican Antich y Terribas, que concluyen que "las puertas de Òmnium están abiertas para actuar".