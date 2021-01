Oltra ve de sentido común distribuir más dosis a quienes más están vacunando

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ve de "sentido común" que en la distribución de las vacunas contra la covid-19 a las comunidades autónomas se tenga en cuenta el ritmo de vacunación de cada una de ellas, por una cuestión "de equidad y de eficacia".

Según Oltra, no se trata de "perjudicar a nadie, sino de favorecer la inmunización de las personas que viven en nuestro país lo más rápidamente posible", ha defendido en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.

En este sentido, ha aplaudido el planteamiento hecho este jueves por el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para que el Ministerio de Sanidad haga un reparto "flexible" de las vacunas, de manera que las autonomías que están vacunando más sean primadas en el reparto semanal de dosis, frente a las que tienen viales almacenados sin administrar.

Tras destacar que esta propuesta surge de Compromís, coalición a la que ella pertenece, ha asegurado que insistirán en reclamar esta cuestión en el foro que corresponde, que es el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Para Oltra, no tiene sentido que haya autonomías que vacunan a un ritmo más rápido y no puedan poner más vacunas porque no tienen, mientras otras "tienen las neveras llenas".

Ha destacado que "siempre tiene que haber un 'stock' mínimo para garantizar la segunda dosis" en caso de que hubiera algún problema de suministro, pero hay autonomías que tienen almacenadas más vacunas porque llevan un ritmo de vacunación menor, mientras que otras podrían estar vacunando a más gente, pero no tienen dosis suficientes.

Al respecto, ha señalado que la Comunitat Valenciana, que recibe 30.000 dosis semanales, se encuentra entre las autonomías más rápidas en la administración de vacunas, junto con Asturias, y se pregunta "qué sentido tiene que un territorio tenga vacunas en la nevera", y otros como Asturias o la Comunitat, por ejemplo, "estén sin vacunas".

Preguntada por la respuesta del Ministerio sobre que no se iba a alterar el plan de vacunación, Mónica Oltra ha afirmado que no se está pidiendo que se altere ese plan sino que la distribución de la vacuna "esté al servicio de una mayor eficacia" de ese programa.

El plan "es más eficaz cuando se ponen las vacunas y eso al final afecta todo el país", ha destacado la vicepresidenta, quien ha afirmado que al final se trata "de españoles inmunizados, vivan donde vivan".

"Si en Asturias, la Comunitat Valenciana o Melilla se puede administrar más vacunas, ¿por qué no pueden enviar más?", se ha planteado Oltra. EFE

ca/cbr/bal