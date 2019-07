Oltra: No queremos dar lecciones a nadie, pero la fórmula valenciana funciona

DEBATE INVESTIDURA

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha dicho este viernes que no quieren dar "lecciones a nadie" pero el acuerdo de gobierno en la Generalitat (el pacto del Botànic) parece ser una "fórmula que funciona" y sería "deseable que se pudiera exportar al Gobierno de España".,Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que, desde el punto de vista institucional, "no es una buena noticia" que no haya Gobierno de España, ya que es n