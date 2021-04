Oltra se muestra "saturada": "Me 'reglota'(repite) Madrid y lo que dice Ayuso"

Responde a la presidenta madrileña que Valencia también es "una capital europea"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha dicho estar "saturada" de la "sobreexposición de noticias de la Comunidad de Madrid" y ha aseverado: "Me 'reglota' Madrid y lo que dice Ayuso", a quien ha espetado que Valencia también es "una capital europea".

Así ha respondido la vicepresidenta este viernes a las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista en Telecinco afirmó que "Madrid no se puede comparar con otras capitales de provincia" y que solo es equiparable a las mundiales, al ser preguntada por cómo ve que la Comunitat Valenciana tenga la incidencia del virus más baja de España y Madrid esté por encima de la media.

En este sentido, Oltra ha afirmado que le 'reglota' Madrid, una palabra valenciana que se puede traducir como que le "repite". No obstante, ha matizado que no la ha utilizado en sentido de "agonía" sino "más bien de saturación".

"Me reglota Madrid. No sé a ustedes, pero aquí sabemos más de lo que pasa en Alcorcón que de lo que pasa en Xàtiva, que la tenemos más cerca. El gobierno valenciano está preocupado por lo que pasa en Xàtiva, en Vinaròs, en Pilar de la Horadada, en Valencia o en Alicante, no está preocupado por Madrid más allá de por las personas que viven allí, que se merecen tener unos gobiernos que se preocupen por ellos", ha manifestado.

Respecto a las declaraciones de Ayuso, Oltra ha agregado que Valencia "también es una capital europea, no de un estado, pero es de una capital europea". "Aunque Madrid sea España y España es Madrid, la ciudad de Valencia está en España, en Europa y es una capital", ha indicado.

Por lo que respecta a la comparación de la situación epidemiológica entre ambas comunidades, Oltra ha indicado: Ayuso "que diga lo que quiera, está en su derecho de libertad de expresión". "La gente a la que van destinadas las políticas sabe perfectamente las diferencias y los impactos que tienen", ha agregado.