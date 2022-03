Oltra: "Es más transformador incorporar a los hombres a los cuidados que a las mujeres a carreras STEM".

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha reivindicado que "los cuidados son lo más importante de la vida" y que "hay que trabajar menos para poder cuidar más y querernos más", así como cambiar los roles de género para que los hombres asuman también esta labor, porque "es más transformador incorporar a los hombres a los cuidados que a las mujeres a carreras STEM".

Así lo ha manifestado en la inauguración de la jornada 'El derecho al cuidado desde una perspectiva feminista', organizada por el Instituto de las Mujeres y celebrada este jueves en el Jardí Botànic de la Universitat de València (UV). En el acto han participado también el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, y la secretaria general de la UV, María Elena Olmos, entre otras, y ha asistido la secretaria de estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

En su intervención, Oltra ha desgranado las ideas principales que incorporará la futura ley valenciana de igualdad, cuyo borrador de anteproyecto ultima su departamento, y que será "una ley diferente a todo lo que conocemos" y, como ya avanzó este martes, "de clase".

Su objetivo es poner "la vida en el centro y redistribuir no solo lo material, también el tiempo" para poder "asumir colectivamente" los cuidados, ha dicho, y ha asegurado que quieren que la ley "cuestione el sistema". "No queremos la mitad de la tarda, queremos cocinar otra tarta", ha remarcado.

Para ello, ha insistido en "cambiar roles de género" para "valorar los cuidados" porque "no es suficiente que las chicas estudien STEM, es más revolucionario hombres que cuiden, que estudien atención a personas en situación de dependencia" y otros ámbitos feminizados.

Bajo la premisa de que "los cuidados son lo más importante de la vida porque sin cuidados no hay vida", la vicepresidenta ha lamentado que ,"curiosamente, lo único que es esencial a todas las sociedades a lo largo de la historia es lo que no tiene valor económico y no tiene valor porque lo hemos hecho esencialmente las mujeres".

"EL DERECHO AL CUIDADO"

La consellera ha indicado que, además de unas políticas y un "sector público de cuidados, hay que "reivindicar el derecho al cuidado" que "pasa por reivindicar el derecho al tiempo y el derecho a cuidar", porque en su opinión no basta con "externalizar los cuidados" porque "tienen una base fundamental que es el afecto".

En este sentido, la futura ley de igualdad implicará medidas concretas como la promoción de la jornada de 32 horas para abordar la discriminación laboral. También incluye la elaboración de un informe anual sobre el impacto en el PIB de la economía de criar, curar y cuidar o la adopción de medidas para combatir la brecha en los cuidados, entre otras cuestiones relacionadas con la educación, la interseccionalidad, la salud, la cultura o el medio ambiente.

Además, el objetivo es que esta ley se ocupe no solo d elos techos de cristal sino también de los "suelos pegajosos" y que "se pregunte quién recoge los cristales" de las que rompen esos techos, "probablemente una mujer precarizada, migrante y racializada".

En la misma línea, el conseller de Economía Climent, Rafael Climent, ha incidido en que el 91 por ciento de las jornadas parciales por cuidados las asumen mujeres, y ha señalado que "las tareas de cuidados dificultan gravemente el acceso a un puesto de trabajo, convirtiéndose e motivo de jornada parcial involuntaria o inactividad laboral",

"Si queremos una sociedad más justa e inclusiva, debemos afrontar el derecho al cuidado --uno de los grandes activos de nuestra sociedad-- desde una perspectiva de género, reequilibrando los tiempos dedicados a cuidados de forma equitativa y justa entre hombres y mujeres, tanto en las esferas públicas como privadas", ha subrayado.

Asimismo, la secretaria general de la UV, María Elena Olmos, ha pedido "un cambio de mirada" y un "nuevo proyecto de país que permita que no solo las mujeres vivan mejor, sino que la sociedad vida mejor". "El reto es que el derecho al cuidado se garantice como un derecho más", ha señalado, y para ello pide "poner en marcha un sistema nacional de cuidados análogo al sistema de salud o de educación".