Oltra insta a no viajar si no es imprescindible: "No son vacaciones"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para hacer frente el conronavirus y ha pedido que no se viaje "si no es imprescindible" pues, según ha recordado, "no son vacaciones, es una emergencia sanitaria".

Oltra se ha referido así tras el pleno del Consell al ser preguntada por la llegada de madrileños a poblaciones de la costa valenciana, en donde muchos de ellos tienen una segunda residencia, tras la suspensión de las clases y la aplicación del teletrabajo en muchas empresas de la capital.

"No viajen si no es imprescindible", ha manifestado Oltra, para quien imprescindible es "que uno tenga un familiar muy enfermo de cualquier cosa en un sitio y quiera ir a despedirse". Todo lo demás, ha dicho, "no entra dentro de lo imprescindible".

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha recordado que en España existe "libre circulación" y ha pedido a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, que cumplan las recomendaciones y permanezcan su sus domicilios y guarden las distancias para evitar contagios.