Oltra defiende que el problema de la financiación "no está para procrastinarlo": "La paciencia se está acabando"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha apremiado al Gobierno a que aborde el cambio del modelo de financiación autonómica, ya que los ejecutivos están "para solucionar problemas, no para procrastinarlos" y ha avisado: "La paciencia se está acabando".

Así se ha pronunciado Oltra este martes en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, donde ha criticado que el modelo "va para ocho años caducado" y ha asegurado que la Generalitat fue "muy comprensiva" con el Gobierno por el retraso en esta cuestión debido a la gestión de la pandemia, pero les ha instado a "dar el primer paso". "Si no se ven, tendrán que verse", ha agregado.

Así, ha recordado que el ejecutivo central se comprometió a presentar el primer borrador del nuevo modelo en el mes de septiembre y ha defendido que se debe priorizar la cuestión demográfica en el nuevo reparto: "Escolarizamos niños, no kilómetros cuadrados".

No obstante, ha rechazado una "guerra" entre autonomías para "pelearse por la miseria" ya que "el estado tiene que poner más dinero para las comunidades y los municipios". Por ello, ha rechazado el "frentismo" entre comunidades y ha considerado que las reuniones del president, Ximo Puig, con otros líderes autonómicos buscan generar "alianzas y amistades" en pos de un "sistema justo donde todos nos sintamos cómodos".

Oltra ha incidido en que el sistema actual "perjudica a la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía" y "no es justo, porque rompe el equilibrio y la igualdad de las personas". "No queremos ser españoles de segunda, esto es un problema territorial, no todos son Catalunya", ha manifestado.

Por otra parte, la vicepresidenta también ha reivindicado la puesta en marcha de la Ley de Vivienda a nivel estatal: "No estamos pidiendo excesos". Compromís, entre otras formaciones políticas, presentó una iniciativa al respecto en el Congreso.