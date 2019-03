Oltra: Casado debería estar en la manifestación porque este es el mundo real

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís), ha manifestado este viernes que el líder del PP, Pablo Casado, debería estar en la manifestación del 8 de marzo porque "este es el mundo real", y que en un día "de reivindicación y de fiesta, el que no está aquí se lo está perdiendo".

Antes del inicio de la manifestación del 8 de marzo en Valencia, Oltra ha sido preguntada por el hecho de que Casado haya visitado esta tarde la Exposición del Ninot, con motivo de la fiesta de las Fallas, y no se haya acercado a este acto reivindicativo.

Tras precisar que a la Exposición del Ninot se puede ir otros muchos días, Oltra ha dicho que Casado debería estar en una manifestación en la que los participantes están "diciendo que sin la mitad del mundo, el mundo se para".

En esta manifestación "queremos compartir un mundo de igualdad de oportunidades, en el que las mujeres no sean explotadas, no sean agredidas sexualmente, en el que las mujeres compartamos ese 50 por ciento que somos", ha agregado.

Oltra ha destacado también: "queremos un mundo igualitario donde hombres y mujeres vivamos en una relación de igualdad tanto en el ámbito público como en el privado".

"Estamos aquí porque no hay ninguna razón para no estar aquí", ha subrayado Oltra, quien ha recordado que las conselleras no han asistido hoy al pleno del Consell.

Los participantes en la manifestación del 8 de marzo lo hacen, según Oltra, "por todas aquellas mujeres que no pueden hacer huelga, porque si les descuentan un día no llegan a fin de mes, por todas aquellas que no tienen voz, por todas aquellas que aún no tienen libertad en el mundo".

"Es un día de reivindicación, es un día de fiesta, en el que la potencia del feminismo está mostrando que el mundo solo puede ser compartido", ha finalizado. EFE.

