Oltra asegura que Compromís "seguirá trabajando por las políticas del Botànic": "Somos Botànic"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que no se siente traicionada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras su decisión de adelantar las elecciones autonómicas, y, preguntada por si volvería a pactar con los socialistas para acceder al gobierno valenciano, ha subrayado que "apostará siempre por un gobierno que ponga a las personas en el centro" y desde Compromís seguirán "trabajando por las políticas del Botànic. "Nosotros somos Botànic", ha asegurado.

"Nos quedamos con las 5.746 decisiones tomadas por unanimidad, ese es el Botànic", ha remarcado Oltra, para señalar que todas las políticas impulsadas desde el Consell "que han mejorado la vida de la gente" no hubieran sido posibles si el Ejecutivo valenciano "no fuera un gobierno plural", "un gobierno para las personas que ha cambiado verdaderamente la política en el conjunto de España" y "ha demostrado que la política es una herramienta útil para facilitar la vida de las personas". "Habríamos pasado a la historia como cualquier gobierno monocolor", ha indicado.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha señalado que "mañana saldrá el sol" y desde Compromís seguirán "trabajando por las políticas del Botànic, por las 5.746 decisiones tomadas y las que vendrán, que serán botánicas". "Nosotros somos Botànic", ha insistido.

Oltra ha afirmado que no se ha sentido traicionada por el presidente de la Generalitat y que no considera que haya sido "incoherente". Preguntada por si Puig le ha explicado los motivos de su decisión, ha indicado que "no le ha pedido explicaciones" y "no ha habido comunicación sobre este tema" desde el 15 de febrero, cuando acordaron un "mensaje común" de que "no había razones políticas" para el adelanto electoral.

Asimismo, ha reivindicado el "derecho del gobierno valenciano a adelantar las elecciones", aunque "teníamos claro el 15 de febrero que no lo íbamos a ejercer". "Por eso el viernes pasado mantuve el mensaje que habíamos acordado", ha explicado. "No creo en la palabra si no es para cumplirla", ha expresado.

Sobre cómo se han sentido desde Compromís ante la decisión de Puig, ha recalcado que los partidos "no tienen sentimientos" y que cree "más en la política por la vía racional que por la sentimental". A título personal, ha preferido "mejor guardarse los sentimientos".