Oltra apoya la baja laboral por la menstruación: "Me parece importante que se empiece a hablar de esto"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, apoya las bajas laborales por la menstruación: "Me parece importante que se empiece a hablar de esto".

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por su opinión sobre la próxima aprobación en el Congreso de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que contempla la baja laboral por la menstruación, al considerar que esta regulación respetará el derecho a la salud laboral de las mujeres en supuestos en que la menstruación venga por una enfermedad de origen obstétrico.

La vicepresidenta ha indicado que hay que dejar los tabús a parte: "Se trata de un dolor ciertamente invalidante y, por tanto, no podemos restar visibilidad. La endometriosis es una enfermedad extendida en más del 20% de las mujeres. Todavía no hay tratamiento más allá de la cirugía porque se ha estudiado poco y genera unas reglas dolorísimas. Por tanto, si que me parece bien que a esto se le ponga nombre", ha dicho.

Así mismo, ha adelantado que trasladarán al Ministerio de Igualdad el hecho de que remedios que se dan a las mujeres en la menopausia no entren en la Seguridad Social.

"Todo lo que supone visibilizar afecciones que son únicamente de mujeres y hacer estas leyes con perspectivas de género, lo comparto como mujer y también como consellera de Igualdad", ha concluído.