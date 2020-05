Olona (Vox) recuerda que la Guardia Civil está obligada a "no cumplir órdenes que no sean conformes a derecho"

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha asegurado este viernes que la Guardia Civil "no sigue más principios que el cumplimiento de la ley" y ha recordado que sus agentes están obligados a "no cumplir órdenes que no sean conformes a derecho".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Olona ha descartado que el cuerpo tenga una orientación política determinada. "Se conoce muy poco al Instituto Armado cuando se dice que tenemos apoyos dentro del mismo. La Guardia Civil solo apoya a la patria: son apolíticos", ha afirmado.

En esta línea, Olona ha señalado que los agentes "defienden a España" y, además, "no se casan con nadie". Por ello, ha lamentado los "intentos de la extrema izquierda" de decir que "todo es facha y que se va a producir una supuesta sublevación" dentro del Instituto Armado.

La dirigente de Vox se ha expresado así después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya acusado este viernes a la derecha de llevar "semanas llamando a la insubordinación del ejército", al que han instado a "actuar" diciendo "que éste es un Gobierno criminal e ilegítimo".

LOS AGENTES DE LA BENEMÉRITA "NO SE CASAN CON NADIE"

El cruce de declaraciones entre Olona y Montero llega además después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, protagonizasen este jueves en la comisión de reconstrucción una disputa. El de Vox abandonó la sala después de que Iglesias les acusase de querer "dar un golpe de Estado".

En esta línea, Olona ha lamentado la "salida de tono" del vicepresidente. "Pero fue una más. Se han ido permitiendo hasta ayer, donde explosionó", ha lamentado, para después afear al resto de dirigentes que permaneciesen sentados y al presidente de la comisión, Patxi López, por permitir "acusaciones tan graves".

Así, la secretaria general del partido en la Cámara Alta ha aseverado que su formación tiene "derecho a estar en el juego político" y ha recordado que Vox es la tercera fuerza política del país. "No hemos hecho nada para que se nos califique de inmundicia o como parásitos", ha añadido.

En este contexto, Olona ha reconocido que no pueden sentirse cómodos en un espacio desde el que se critica a los parlamentarios de Vox "diciendo que se va a acabar con una clase política". "Pero así es la permisividad de una presidenta del Congreso y de un presidente de una mal denominada comisión de reconstrucción", ha zanjado.