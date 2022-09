Olona pedirá reunirse con Abascal para conocer si "caminan juntos" por España

La excandidata de Vox en Andalucía y exportavoz en el Congreso, Macarena Olona, ha anunciado que pedirá una reunión al líder de Vox, Santiago Abascal, para preguntarle si "caminan juntos" en la defensa de un "mejor futuro" para Andalucía y el resto de España.

Lo ha hecho a través de su perfil de Twitter tras los incidentes ocurridos ayer para intentar impedir que impartiera una conferencia en la Universidad de Granada y después de que Abascal dijera que ya no es afiliada de Vox y que es "libre de defender lo que quiera".

"Nunca me he ido de Vox por un motivo básico: mi corazón está con cada uno de los votantes de Vox que amamos España y nos sentimos orgullosos de su bandera", ha señalado Olona, que ha avanzado que pedirá la reunión a Abascal para saber "si caminan juntos por un mejor futuro" para Andalucía y el resto de España, del país y de los españoles, "que no tienen tiempo que perder" y a cuyo lado está y quiere estar.

Ha garantizado que defenderá España "si hace falta caminándola entera", con el ejemplo de la "valentía" de los votantes de Vox.

Asimismo ha informado de que el próximo viernes 23 de septiembre dará otra conferencia en la Universidad de Murcia "para hablar de los derechos de todos los españoles, que caminan España con ambos pies, el derecho y el izquierdo".

"Así es como se avanza, defendiendo la libertad y el respeto como pilares de la convivencia", ha agregado.

El acto programado en la Facultad de Derecho de Granada reunió a alrededor de un millar de personas, entre los grupos de detractores y los partidarios de la abogada del Estado, lo que motivó que la que fue candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía tuviera que ser escoltada y se produjeran distintos forcejeos.

El Frente de Estudiantes de Andalucía ha denunciado este viernes que varios compañeros fueron agredidos durante su intento de frenar el acto de Olona, agresiones de las que ha responsabilizado a la Policía y a la extrema derecha "con la complicidad del rectorado".

En un comunicado, este movimiento estudiantil ha criticado las agresiones impunes que sufrieron este jueves "decenas de estudiantes" y ha calificado de precipitada la intervención policial de la UIP.

Fuentes policiales han asegurado que en ningún momento se produjo ninguna carga policial ni se practicaron detenciones, aunque sí hubo identificaciones previas y posteriores a los altercados.

Desde Potes (Cantabria), el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha subrayado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades y ha remarcado que "la violencia debe ser ajena a la vida política".

"La vida pública, con independencia de las opiniones de cada uno, debe de materializarse en parámetros de paz", ha afirmado Marlaska.

Tras estos incidentes Olona ha recibido el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha mostrado su rechazo "al odio y la violencia".

"La intolerancia es el mayor enemigo de la democracia. Me apena e indigna que alguien tenga que sufrir una situación así", ha dicho el jefe del Ejecutivo andaluz en Twitter.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha ofrecido todo su apoyo a Olona y ha mostrado su "condena absoluta" a los "violentos" que intentaron impedir la charla y a los que defienden a esos violentos que, ha dicho, "por desgracia", son muchos y "algunos de ellos en gobiernos, como por ejemplo, en el de España".

"No vamos a ser equidistantes ni acomplejados en este tema", ha manifestado Arrimadas, que ha ofrecido su apoyo a los que "quieren libertad" y abogan por usar la universidad "no normalidad".

Olona, que no logró los resultados previstos ni consiguió entrar en el Gobierno andaluz y pasó a la oposición en la Cámara autonómica, anunció a finales de julio que dejaba la política por motivos de salud.